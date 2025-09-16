Galeano vira segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Ceará; veja ranking

O atacante paraguaio Antonio Galeano marcou o seu décimo gol pelo Ceará no último domingo (14), contra o Vasco. Ele isolou-se como o vice-artilheiro estrangeiro da história do Ceará, ultrapassando o costa-riquenho David Madrigal, que marcou nove gols.

Os dados são do pesquisador Mauro Bastos, que listou todos os artilheiros estrangeiros da história do Ceará. No ranking, Galeano fica atrás apenas do colombiano Stiven Mendoza, que defendeu o Vovô entre 2021 e 2022 e marcou 24 gols.

Legenda: Galeano comemora gol do Ceará contra a Juazeirense Foto: Kid Junior/SVM

RANKING DOS ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO CEARÁ

Stiven Mendoza | Colômbia | 24 gols (2021-2022) Antonio Galeano | Paraguai | 10 gols (2025) David Madrigal | Costa Rica | 9 gols (2002) Facundo Barceló | Uruguai | 7 gols (2024) Lucas Mugni | Argentina | 6 gols (2024-2025) Jorge Recalde | Paraguai | 6 gols (2024-2025) Yony Gonzales | Colômbia | 2 gols (2021) Javier Reina | Colômbia | 2 gols (2010/2012/2018) Emílio Palestini | Peru | 1 gol (1929) Mara Grinberg (Romaico) | Romênia | 1 gol (1936) Max Biancucchi | Argentina | 1 gol (2017) Facundo Castro | Uruguai | 1 gol (2024) Rafael Ramos | Portugal | 1 gol (2024-2025)

Galeano foi contratado pelo Ceará para a disputa da temporada 2025. Ele está emprestado pelo Nacional, do Uruguai, ao Vovô, onde já disputou 41 partidas, somando dez gols e três assistências. Ele tem sido um dos destaques do time comandado pelo técnico Léo Condé.