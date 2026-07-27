Floresta x Maringá: veja horario, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Maringá se enfrentam em mais uma rodada da Série C nesta segunda-feira (27), a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 15ª rodada, será no Estádio Presidente Vargas.

O Lobo da Vila vem de uma sequência de três jogos sem derrotas e quer subir para a zona de classificação para a próxima fase da competição. O clube encerrou a preparação na tarde deste domingo, com os últimos ajustes da partida. A equipe comandada por Leston Júnior está em décimo na tabela, com 20 pontos.

Já o Maringá está na sétima posição, com dois pontos a mais. A equipe vem numa sequência positiva de cinco partidas sem derrotas, com duas vitórias e três empates. O grupo comandado pelo técnico Moisés Egert teve o retorno do meia Serginho e do zagueiro Ronald, que vão reforçar a equipe na reta final da competição.

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Floresta: Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo, Valdo, Caíque; Jhony Douglas, Nonato, Garraty; João Celeri, Matheus Martin.

Maringá: Guilherme Neto; Gabriel, Thiago Rosa, Travassos, Wendel Lomar; Paulinho, Kelvi, Bruno Cheron, NeguebaAtaque; Calito, Camarão.

Ficha Técnica