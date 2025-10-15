Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Futsal: TV Diário e Jogada transmitem as quartas do Campeonato Brasileiro entre Ceará e Traipu

As partidas serão nos dias 17 e 24 de outubro; confira a programação

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:54)
Jogada
Legenda: O Ceará está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (17), às 21h, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Traipu/AL, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo jogo de ida. E a partida terá transmissão ao vivo do Sistema Verdes Mares, pela TV Diário (cana 22.1) e Youtube do Jogada.

O Sistema Verdes Mares volta a receber o Campeonato Brasileiro de Futsal, assim como fez ano passado na TV Verdes Mares, quando transmitiu a  final Fortaleza x Apodi, que registrou recorde de público no futsal mundial naquela partida.

“A TV Diário é mais um parceiro regional de mídia que abraça o futsal e reforça nossa estratégia de proporcionar uma experiência de consumo do campeonato em âmbito local. O Nordeste é apaixonado pela modalidade. O Brasileiro de Futsal é um sucesso no Estado do Ceará”,  afirma Sérgio Gomes, CEO da Sportshub, organizadora da competição junto à Confederação Brasileira de Futebol de Salão. 

O Gerente de Esportes do Sistema Verdes Mares, Gustavo de Negreiros, exaltou a retomada da parceria com a CBFS e transmissão dos jogos de futsal.   

"Será muito interessante retomar essa parceria com a CBFS, após o ano passado, quando o Sistema Verdes Mares transmitiu para todo o estado o título do Fortaleza contra o Apodi. Naquela ocasião, foi registrado o maior público do ano do futsal mundial no CFO. Um grande acontecimento e com grande audiência".

O Sistema Verdes Mares também transmitirá o jogo de volta, no dia 24, às 19h30, com o mando do Traipu, pelas mesmas plataformas (TV Diário e Youtube Jogada).

Conheça a competição

A edição 2025 do Campeonato Brasileiro de Futsal reúne 22 equipes, divididas em dois grupos (A e B), com 11 times cada. 

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, que passam a ser disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A competição é organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e pela Sportshub.

Jogos

Quartas de final — Jogos de ida: 

•⁠  ⁠Ceará x Traipu — 17/10, às 21h
•⁠  ⁠Atlético Piauiense x Fortaleza — 19/10, às 11h
•⁠  ⁠Apodi x Chapecoense — 19/10, às 11h
•⁠  ⁠Paraná x Passo Fundo — 21/10, às 20h

Quartas de final — Jogos de volta:

•⁠  ⁠Traipu x Ceará — 24/10, às 19h30
•⁠  ⁠Fortaleza x Atlético Piauiense — 24/10, às 21h30
•⁠  ⁠Passo Fundo x Paraná — 25/10, às 19h
•⁠  ⁠Chapecoense x Apodi — 26/10, às 17h

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Futsal: TV Diário e Jogada transmitem as quartas do Campeonato Brasileiro entre Ceará e Traipu

As partidas serão nos dias 17 e 24 de outubro; confira a programação

Redação Há 22 minutos
Lionel Messi em ação pelo futebol argentino

Jogada

Messi escolhe 10 jogadores mais promissores do mundo; veja lista

O atacante argentino incluiu um volante brasileiro na listagem

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Fernando Sobral, liberado de jogo do Ceará contra o Sport após morte da mãe

Jogada

Fernando Sobral é liberado de jogo do Ceará contra o Sport após morte da mãe

Em nota, o Ceará lamentou “intensamente o falecimento” e prestou apoio ao jogador

Daniel Farias Há 2 horas
video

Jogada

Exclusivo: Lucas Sasha abre o coração sobre Fortaleza e luta pela permanência na Série A

Meio-campista de 35 anos está no Leão desde 2022 e agora luta para manter o time na elite

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 2 horas
vídeo

Jogada

Rodada decisiva: Ceará e Fortaleza em jogos cruciais na 28ª rodada da Série A; VÍDEO

Confira a análise completa da rodada: expectativas, cenários e o que está em jogo

Daniel Farias 15 de Outubro de 2025
Pedro Raul em jogo contra o Sport, pelo Brasileirão

Jogada

Sport x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em situações distintas na tabela, clássico nordestino, em Recife, movimenta a rodada 28 do Brasileirão

Samuel Conrado 15 de Outubro de 2025