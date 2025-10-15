Futsal: TV Diário e Jogada transmitem as quartas do Campeonato Brasileiro entre Ceará e Traipu

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (17), às 21h, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Traipu/AL, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo jogo de ida. E a partida terá transmissão ao vivo do Sistema Verdes Mares, pela TV Diário (cana 22.1) e Youtube do Jogada.

O Sistema Verdes Mares volta a receber o Campeonato Brasileiro de Futsal, assim como fez ano passado na TV Verdes Mares, quando transmitiu a final Fortaleza x Apodi, que registrou recorde de público no futsal mundial naquela partida.

“A TV Diário é mais um parceiro regional de mídia que abraça o futsal e reforça nossa estratégia de proporcionar uma experiência de consumo do campeonato em âmbito local. O Nordeste é apaixonado pela modalidade. O Brasileiro de Futsal é um sucesso no Estado do Ceará”, afirma Sérgio Gomes, CEO da Sportshub, organizadora da competição junto à Confederação Brasileira de Futebol de Salão.

O Gerente de Esportes do Sistema Verdes Mares, Gustavo de Negreiros, exaltou a retomada da parceria com a CBFS e transmissão dos jogos de futsal.

"Será muito interessante retomar essa parceria com a CBFS, após o ano passado, quando o Sistema Verdes Mares transmitiu para todo o estado o título do Fortaleza contra o Apodi. Naquela ocasião, foi registrado o maior público do ano do futsal mundial no CFO. Um grande acontecimento e com grande audiência".

O Sistema Verdes Mares também transmitirá o jogo de volta, no dia 24, às 19h30, com o mando do Traipu, pelas mesmas plataformas (TV Diário e Youtube Jogada).

Conheça a competição

A edição 2025 do Campeonato Brasileiro de Futsal reúne 22 equipes, divididas em dois grupos (A e B), com 11 times cada.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves em turno único. Os oito melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, que passam a ser disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A competição é organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e pela Sportshub.

Jogos

Quartas de final — Jogos de ida:

•⁠ ⁠Ceará x Traipu — 17/10, às 21h

•⁠ ⁠Atlético Piauiense x Fortaleza — 19/10, às 11h

•⁠ ⁠Apodi x Chapecoense — 19/10, às 11h

•⁠ ⁠Paraná x Passo Fundo — 21/10, às 20h

Quartas de final — Jogos de volta:

•⁠ ⁠Traipu x Ceará — 24/10, às 19h30

•⁠ ⁠Fortaleza x Atlético Piauiense — 24/10, às 21h30

•⁠ ⁠Passo Fundo x Paraná — 25/10, às 19h

•⁠ ⁠Chapecoense x Apodi — 26/10, às 17h