Fifa reavalia novo formato da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções; veja detalhes

Presidente da Fifa, Gianni Infantino destacou que o novo formato da Copa do Mundo de 2026, com 16 grupos com 3 seleções cada, será revisto. A competição poderia ter 12 grupos com quatro times. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa. Ao todo, 48 países vão participar da disputa. Estados Unidos, México e Canadá serão sede do evento.

A entidade estuda manter o atual formato após o sucesso da fase de grupos do torneio no Catar, que contou com quedas de equipes gigantes e zebras, explicou Infantino.

"Quando anunciamos a Copa do Mundo com 48 times, decidimos que seria com 16 grupos de três. Mas preciso dizer aqui que vamos rediscutir isso. Eu preciso dizer que depois desta Copa do Mundo, e do sucesso dos grupos de quatro... Os grupos foram incríveis, com emoção até o último minuto. Precisamos rediscutir o formato. Pode ser 12 grupos de quatro. Vai estar na agenda dos próximos encontros", disse o presidente da Fifa.

A possível mudança pode ter impacto no calendário e na logística. Caso a entidade mude o formato para 12 grupos com quatro times, o número de jogos vai aumentar para 104, 40 a mais do que é atualmente: 64.

Com o chaveamento com 16 grupos de três seleções, seriam 80 jogos. As partidas já haviam sido distribuídas entre os três países-sede do Mundial de 2026. Seriam 60 jogos nos EUA, 10 no México e 10 no Canadá. Isso deverá ser revisto se o número de jogos aumentar.

A Fifa divulgou, inicialmente, que o torneio seria dividido em 16 grupos com três seleções. Assim, as duas melhores de cada chave seguiram no torneio em mata-matas. Ao todo, 32 avançariam de fase.

Com o possível novo formato, pode haver problema: um time se classificaria apenas com dois empates, o que poderia indicar um comportamento defensivo de boa parte dos times. Outra questão a ser observada seria o número ímpar de seleções em cada grupo. Isso poderia influenciar em resultados nas últimas rodadas.

SEDES DA COPA DO MUNDO DE 2026