Confira as capas de jornais repercutindo o título da Argentina na Copa do Mundo

O Tricampeonato da Argentina comandada por Messi ganhou as páginas dos jornais por todo o mundo. A equipe venceu a França nos pênaltis. As seleções se enfrentaram no estádio Lusail, na final da Copa do Mundo do Catar. O americano The New York Times, o espanhol AS e o italiano La Gazzetta dello Sport foram alguns a tratar do resultado deste domingo (18).

As capas exaltam o título da Argentina, trazem comparações entre Messi e Maradona, lembram de Mbappé e falam do grande duelo entre as equipes no Estáio Lusail. Após empate de 3 a 3, as seleções disputaram o título nos pênaltis.

O americano The New York Times diz: "Os novos reis do mundo." O argentino Olé traz a mistura do nome Dios, deus em espanhol, com o nome de Lionel Messi. 'Lios' é argentino."

No Brasil, o caderno especial do O Globo traz a palavra "Justiça" debaixo de três estrelas lembrando todos os títulos de Copa do Mundo dos hermanos.

O português A Bola crava: "Messi imortal como Maradona". No francês Libération, Messi e Mbappé dividem a capa que traz o título 'Legendários'. O italiano La Gazzetta dello Sport afirma: "Messi, o pé de Deus." O compilado foi reunido pelo perfil FutPapers, que divulga capas dos jornais de todo o mundo. Confira abaixo:

ARGENTINA

Legenda: O argentino Olé traz a mistura do nome Dios, deus em espanhol, com o nome de Lionel Messi. 'Lios' é argentino' Foto: Divulgação.

Legenda: O jornal La Opiníon ressalta: 'Coroados de Glória'. Foto: Divulgação

Legenda: O argentino El Hincha se declara: 'O amor mais forte." Foto: Divulgação

BRASIL

Legenda: Capa do O Globo. Foto: Divulgação

Legenda: Capa do Jogo Extra. Foto: Divulgação

Legenda: Capa do Meia Hora. Foto: Divulgação

ESPANHA

Legenda: "Deus existe", trouxe o jornal catalão Sport. Foto: Divulgação

Legenda: 'No Céu', diz o jornal espanhol AS. Foto: Divulgação

ESTADOS UNIDOS

Legenda: "Os novos reis do mundo", diz a capa do jornal americano The New York Times. Foto: Divulgação

FRANÇA

Legenda: No francês Libération, Messi e Mbappé dividem a capa que traz o título 'Legendários'. Foto: Divulgação

PORTUGAL

Legenda: "Messi imortal como Maradona", crava o periódico português A Bola. Foto: Divulgação

ITÁLIA

Legenda: Capa do italiano La Gazzetta dello Sport diz: 'Messi, o pé de Deus." Foto: Divulgação