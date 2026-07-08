Argentina é beneficiada na Copa do Mundo? Veja polêmicas

O país hermano se classificou às quartas de final do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 09:40 (Atualizado às 10:20)
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Legenda: A Argentina está viva na busca pelo tetracampeonato da Copa do Mundo
Foto: Roberto Schmidt / AFP
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A Argentina avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e acendeu um debate: a equipe está sendo beneficiada pela Fifa? Na última participação em Mundiais do atacante Lionel Messi, agora com 39 anos, diversos torcedores apontaram privilégios aos ‘hermanos’ nas redes sociais.

O Diário do Nordeste então lista as quatro principais polêmicas com a seleção argentina. Vale ressaltar que não há nenhuma investigação sobre a temática, mas só suposições de interferências.

No torneio, a equipe iniciou como cabeça de chave do Grupo C, onde venceu Argélia (3x0), Áustria (2x0) e Jordânia (3x1), encerrando como líder com nove pontos somados. Na fase 16 avos, eliminaram Cabo Verde (3x2), avançando às oitavas de final, quando venceram o Egito (3x2).

Deste modo, seguem vivos em busca do tetra, agora chegando nas quartas de final. O próximo confronto é diante da Suíça, no sábado (11), às 22h, em Kansas City, nos EUA.

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