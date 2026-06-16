França x Senegal pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

França e Senegal se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo I, que tem também o duelo de Iraque x Noruega, às 19h, em Boston, nos EUA.
Onde assistir
A partida tem transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), sportv, NSports, SBT, ge tv (YouTube) e Cazé TV (YouTube).
Escalações
- França | Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Doué, Dembélé, Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
- Senegal | Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Doiuf; Camara, Diarra e Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.
França x Senegal | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo I
- Data: terça-feira, 16 de junho de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA
- Árbitro: Alireza Faghani (AUS)