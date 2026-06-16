França x Senegal pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo I do Mundial

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 15:40)
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Legenda: O atacante Mbappé é a principal estrela da seleção da França
Foto: Al-Doumy / AFP
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França e Senegal se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA. O confronto é válido pela 1ª rodada do Grupo I, que tem também o duelo de Iraque x Noruega, às 19h, em Boston, nos EUA.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), sportv, NSports, SBT, ge tv (YouTube) e Cazé TV (YouTube).

Escalações

  • França | Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Doué, Dembélé, Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
  • Senegal | Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Doiuf; Camara, Diarra e Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

França x Senegal | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo I
  • Data: terça-feira, 16 de junho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA
  • Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
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