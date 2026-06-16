Copa do Mundo: Capitão do Irã e auxiliar são retidos em aeroporto dos EUA; voo da seleção atrasa

O Irã segue enfrentando dificuldades extracampo para disputar a Copa do Mundo em meio às tensões geopolíticas com os Estados Unidos. O episódio mais recente ocorreu na madrugada desta terça-feira (16), após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, pela estreia no torneio.

Capitão e principal jogador da equipe, Mehdi Taremi, além do auxiliar técnico Saeid Alhouei, passaram por procedimentos adicionais no aeroporto de Los Angeles devido a questões relacionadas à documentação. O imprevisto atrasou o deslocamento da delegação para Tijuana, no México, cidade que abriga o centro de treinamentos iraniano durante o Mundial.

Segundo a Federação Iraniana de Futebol, a equipe recebeu tratamento semelhante ao enfrentado na chegada aos Estados Unidos para a disputa da primeira partida. A entidade tenta obter apoio da Fifa para flexibilizar os procedimentos e evitar novos transtornos ao longo da competição.

Há ainda outra preocupação envolvendo o atacante Mehdi Torabi. O jogador recebeu autorização de entrada única nos Estados Unidos e necessita de uma nova liberação para seguir apto a atuar no restante da Copa do Mundo.

Embora dispute todas as partidas do torneio em solo norte-americano, o Irã optou por estabelecer sua base no México justamente pelas dificuldades relacionadas à obtenção de vistos. Inicialmente, o centro de treinamentos ficaria no Arizona, mas a federação decidiu transferir para a cidade localizada na fronteira entre os dois países.