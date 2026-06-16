Tino Livramento é cortado da Inglaterra na Copa do Mundo após lesão; veja substituto

A Inglaterra anunciou uma mudança na convocação da Copa do Mundo de 2026 antes da estreia contra a Croácia, na quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Dallas, nos EUA, pelo Grupo L. Após detectar a lesão do lateral-direito Tino Livramento nos treinos, a equipe cortou o defensor do Mundial.

A contusão foi na panturrilha, sem que o atleta do Newcastle conseguisse se recuperar antes da 1ª rodada. Para a vaga, o treinador inglês Thomas Tuchel convocou o zagueiro Chalobah, do Chelsea.

Regra da Fifa

A Fifa permite a substituição de um atleta convocado desde que o movimento ocorra 24 horas antes do início da primeira partida na competição. O novo jogador precisa aparecer na pré-lista enviada.

Além do embate com a Croácia, os ingleses também encaram Gana e Panamá. Com a marca de “criador do futebol”, a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo apenas uma vez na história, em 1966.