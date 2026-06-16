Brasil volta aos treinos após empate com Marrocos sem Neymar e outros três desfalques

Ancelotti avalia possíveis mudanças na equipe titular

Escrito por João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 11:35 (Atualizado às 12:02)
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Legenda: Raphinha foi preservado por conta de bolhas nos pés
Foto: CBF
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A seleção brasileira retomou os treinamentos após o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026. A atividade marcou o início da preparação para o confronto diante do Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C. 

O técnico Carlo Ancelotti não contou com quatro atletas no trabalho em campo. O principal deles foi Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e sequer participou das atividades no centro de treinamento. O camisa 10 realizou novos exames e ainda não foi liberado para trabalhar com bola junto ao restante do elenco.

Além de Neymar, o zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha foram poupados pela comissão técnica. Gabriel e Bruno passaram por controle de carga para evitar desgaste físico, enquanto Raphinha foi preservado por conta de bolhas nos pés. Os três estiveram no gramado, mas não participaram do treinamento com chuteiras. 

Neymar fora do próximo jogo?

A ausência de Neymar aumenta a dúvida sobre sua participação diante do Haiti. Como o atacante ainda não treinou com o grupo durante a competição, a tendência é que sua presença na próxima partida fique cada vez mais improvável. 

Com quatro sessões de treinamento previstas até o próximo compromisso, Ancelotti avalia possíveis mudanças na equipe titular. O desempenho apresentado contra os marroquinos gerou críticas e a expectativa é de ajustes para a sequência da competição. 

O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Haiti. Com um ponto conquistado na estreia, a Seleção busca a primeira vitória na Copa do Mundo para ganhar força na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

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