Fora de casa, Ceará cede empate ao Passo Fundo e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de Futsal

Pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, o Ceará cedeu o empate por 3 a 3 ao Passo Fundo, jogando na Arena Clube Comercial, no interior do Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (13).



O Vovô chegou a abrir 3 a 1 no placar, mas levou dois gols da equipe gaúcha nos minutos finais do segundo tempo. Walysson, Marquinhos e João César marcaram para o Alvinegro.



Com o resultado, o Ceará segue sem vencer na competição, com quatro pontos conquistados em quatro jogos.