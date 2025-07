Em busca do acesso! Fortaleza vive expectativa por vaga inédita na elite do futebol feminino

As Leoas estão na reta final de preparação para o jogo mais importante da temporada. A equipe comandada por Erandir Feitosa vai em busca do acesso inédito para a primeira divisão do futebol feminino brasileiro. O grupo, que está invicto na competição, precisa apenas de um empate diante do Minas Brasília no duelo deste domingo (6), no Estádio Presidente Vargas.

“O Fortaleza já vem há cinco anos tentando esse acesso, tentando chegar na elite. E, acredito eu, que esse grupo está bem consciente disso. Do sonho do Fortaleza que passou a ser o nosso também. Todo mundo comprou essa ideia. Atleta e comissão têm trabalhado em cima do nosso sonho", afirmou Priscila.

"É um grupo muito unido, muito trabalhador. A gente tem se entregado muito de acordo com o que o professor está pedindo, para conseguir chegar nesse jogo, que é o mais importante do ano, e conseguir sair com o nosso objetivo", completou a meio-campista.

A competição começou com 16 equipes divididas em dois grupos. As Leoas avançaram de fase como líderes do Grupo B, numa campanha com quatro vitórias e três empates. Na segunda fase, o Tricolor encarou o Minas Brasília. No jogo de ida, o grupo saiu atrás, mas virou o placar e venceu o duelo por 2 a 1.

Legenda: Erandir, técnico do Fortaleza feminino. Foto: João Moura/Fortaleza EC

Com isso, o Fortaleza precisa apenas do empate no duelo da volta para garantir o acesso à Série A1 do Brasileiro feminino. O técnico destacou a importância dessa partida.

A gente quer fazer história. Tenho história como jogador, também quero fazer como treinador. O primeiro a subir o Fortaleza feminino para a primeira divisão. Erandir Feitosa Técnico do Fortaleza feminino

A torcida será elemento fundamental para que as Leoas conquistem o grande objetivo. Para isso, o clube anunciou o ingresso solidário. Quem quiser acompanhar a partida, basta levar 1kg de alimento não perecível aos setores amarelo e laranja do estádio. Além disso, promoção para sócios, presença dos mascotes e outras ações estão planejadas para o dia do confronto, que terá início às 15h (de Brasília).