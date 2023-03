Cristiano Ronaldo se torna o jogador com mais partidas por uma seleção na história

O experiente atacante português Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com mais partidas disputadas por uma seleção na história do futebol. O jogador de 38 anos está jogando como titular na partida entre Portugal e Liechtenstein, a sua 197ª partida vestindo a camisa da seleção principal de seu país. O duelo é válido pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

VEJA OS NÚMEROS DE CRISTIANO RONALDO POR PORTUGAL

197 jogos (183 como titular)

116 vitórias

47 empates

33 derrotas

118 gols

O primeiro jogo de Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção principal de Portugal aconteceu no dia 19 de agosto de 2003. Naquela oportunidade, seu país encarou a seleção do Cazaquistão em um amistoso. CR7 entrou em campo no segundo tempo. Portugal venceu aquela partida por 1 a 0, com gol de Simão Sabrosa.

Entre os 197 jogos disputados com a camisa de Portugal, foram 52 amistosos, 47 jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, 36 jogos das Eliminatórias da Eurocopa, 25 jogos da Eurocopa, 22 jogos de Copa do Mundo, 11 jogos da UEFA Nations League e quatro jogos da Copa das Confederações.

Em termos de títulos por Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou a Eurocopa em 2016 e a UEFA Nations League em 2018.