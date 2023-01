Cristiano Ronaldo rebate críticas em apresentação no Al Nassr: ‘não é o fim da minha carreira’

O atacante português Cristiano Ronaldo rebateu as críticas recebidas por ter decidido defender o Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador de 37 anos foi apresentado pelo novo clube na última terça-feira (3), em Riade, capital do país. Após ser anunciado pelo clube, “CR7” foi alvo de comentários que classificavam a decisão como o fim de sua carreira.

“Não é fácil ganhar qualquer jogo hoje em dia, porque os times estão preparados, a evolução do futebol torna diferente. Para mim, esse não é o fim da minha carreira, vir para a Arábia Saudita. Para ser honesto, não ligo para o que as outras pessoas falam”, disse o português em coletiva de imprensa realizada no Mrsool Park, estádio do Al Nassr.

NOVO CONTINENTE E BUSCA POR DIAS MELHORES

Esta será a primeira experiência de Cristiano fora do continente europeu. Ele iniciou sua carreira no Sporting, de Portugal, e acumulou passagens por Manchester United, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália. Na coletiva, o atacante revelou que recebeu ofertas de clubes do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos e de Portugal.

Próximo dos 38 anos, Cristiano Ronaldo tem vivido o período mais conturbado de sua vitoriosa carreira. Nos últimos meses, o português teve atritos com Erik ten Hag, treinador do Manchester United, e Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Isso resultou em sua saída de Old Trafford e em sua ida para o banco de Portugal na Copa do Mundo.