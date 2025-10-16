Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O Ceará inicia nesta sexta-feira (17) a sua jornada nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2025. O Vovô terá pela frente a equipe do Traipu, em confrontos de ida e volta, que serão transmitidos pela TV Diário e pelo Jogada no YouTube.

Na primeira fase da competição, o Ceará terminou na quarta colocação do Grupo B, atrás de Paraná, Passo Fundo e do próprio Traipu. Foram 16 pontos conquistados em dez jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

RELEMBRE A CAMPANHA DO CEARÁ

  • Ceará 2-2 Apodi
  • Ceará 3-4 Traipu
  • Ceará 0-0 Sport
  • Passo Fundo 3-3 Ceará
  • Ceará 5-4 Paraná
  • Ceará 5-2 Criciúma Futsal
  • América-RN 2-4 Ceará
  • São Joseense 3-1 Ceará
  • Sorriso Futsal 1-1 Ceará
  • Concórdia 2-3 Ceará

Legenda: O Ceará busca o bi-campeonato da Copa do Nordeste de Futsal
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

Terminando na quarta colocação na primeira fase, o Vovô conseguiu a classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez foi o Vasco, que havia terminado a primeira fase na quinta posição do Grupo A.

O jogo da ida foi disputado no Rio de Janeiro (RJ) e terminou empatado em 1 a 1. O jogo da volta teve o Ceará como mandante, e terminou também empatado, desta vez em 2 a 2. Nos pênaltis, o Ceará venceu por 3 a 0 e avançou para as quartas de final.

ELENCO E DESTAQUES

O elenco do Ceará conta com estes jogadores: João Cesar, Thiago Soares, Kauê, Andrew, Canindé, Markinhos, Pecém, Ostinha, Rafinha, Barbosa, Wepe, Yuri, Wallysson e Rhuan. Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares.

Ceará e Traipu se enfrentam no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) nesta sexta-feira (17), às 21h. O jogo da volta será na próxima sexta-feira (24). O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Atlético Piauiense.

Assuntos Relacionados
Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias Há 15 minutos

Jogada

Policial acusado da morte de Leandro Lo, lutador de jiu-jítsu, tem demissão revogada pela Justiça

Ainda não há data marcada para o julgamento de Henrique Velozo

Redação Há 34 minutos
Imagem mostra corredora

Jogada

Caso Luisa Baptista: motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a atleta

Nayn José Sales já foi encaminhado a penitenciária

Redação Há 1 hora
Foto de Fluminense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Fluminense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 16 de Outubro de 2025
Foto de Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 16 de Outubro de 2025
Foto de Grêmio x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Grêmio x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 16 de Outubro de 2025