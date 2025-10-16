Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas
Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares
O Ceará inicia nesta sexta-feira (17) a sua jornada nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2025. O Vovô terá pela frente a equipe do Traipu, em confrontos de ida e volta, que serão transmitidos pela TV Diário e pelo Jogada no YouTube.
Na primeira fase da competição, o Ceará terminou na quarta colocação do Grupo B, atrás de Paraná, Passo Fundo e do próprio Traipu. Foram 16 pontos conquistados em dez jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.
RELEMBRE A CAMPANHA DO CEARÁ
- Ceará 2-2 Apodi
- Ceará 3-4 Traipu
- Ceará 0-0 Sport
- Passo Fundo 3-3 Ceará
- Ceará 5-4 Paraná
- Ceará 5-2 Criciúma Futsal
- América-RN 2-4 Ceará
- São Joseense 3-1 Ceará
- Sorriso Futsal 1-1 Ceará
- Concórdia 2-3 Ceará
Terminando na quarta colocação na primeira fase, o Vovô conseguiu a classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez foi o Vasco, que havia terminado a primeira fase na quinta posição do Grupo A.
O jogo da ida foi disputado no Rio de Janeiro (RJ) e terminou empatado em 1 a 1. O jogo da volta teve o Ceará como mandante, e terminou também empatado, desta vez em 2 a 2. Nos pênaltis, o Ceará venceu por 3 a 0 e avançou para as quartas de final.
ELENCO E DESTAQUES
O elenco do Ceará conta com estes jogadores: João Cesar, Thiago Soares, Kauê, Andrew, Canindé, Markinhos, Pecém, Ostinha, Rafinha, Barbosa, Wepe, Yuri, Wallysson e Rhuan. Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares.
Ceará e Traipu se enfrentam no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) nesta sexta-feira (17), às 21h. O jogo da volta será na próxima sexta-feira (24). O vencedor do confronto enfrenta Fortaleza ou Atlético Piauiense.