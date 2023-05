Abel Ferreira toma celular das mãos de repórter e pede desculpas em coletiva: 'me excedi'

Palmeiras e Atlético-MG empataram no último domingo, (28), no Brasileirão e o técnico do clube paulista, Abel Ferreira, protagonizou uma cena inusitada no Mineirão após o jogo. O treinador português pegou o celular do repórter Pedro Spinelli, da Globo, enquanto o jornalista fazia imagens internas do estádio. As imagens são da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

A cena gravada tratava do diretor executivo do Palmeiras, Anderson Barros, questionando o quatro árbitro da partida, Ronei Cândido, sobre um gol anulado. Enquanto isso, Abel Ferreira se aproximou e tentou dar uma camisa para o árbitro, que prontamente recusou.

Ronei aind apediu para Abel levar Anderson Barros de volta para o vestiário, porém, o dirigente não gostou do que viu e tentou continuar a discussão qual o treinador do Palmeiras viu que estav sendo gravado, ele foi em direção ao jornalista da Globo, tomou o telefone de suas mãos e tentou apagar o vídeo gravado.

POSICIONAMENTO DO TREINADOR

Em entrevista coletiva, Abel Ferreira pediu desculpas pela cena protagonizada e se referiu ao episódio como “coisas que se passam”.

“Fazer um esclarecimento, uma vez que todo mundo aqui gosta de transformar um copo d'água em uma tempestade. Passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se repórteres, a filmarem tudo. Eu peço desculpas se me excedi. São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que vire uma tempestade, são coisas que se passam, então essa introdução, esclarecimento”, disse o treinador.