Série D: Ferroviário vence Caucaia e Pacajus vence Globo/RN; Atlético e Iguatu são derrotados

A Série D segue movimentada. Neste fim de semana os cinco representantes cearenses entraram em campo e apenas dois deles venceram. O Ferroviário venceu o Caucaia por 1 a 0 e o Pacajus conquistou mais uma boa vitória: 3 a 0 em cima do Globo/RN. Já Atlético e Iguatu foram derrotados por Tocantinópolis/TO (2 a 0) e Potiguar de Mossoró/RN (1 a 0), respectivamente.

CONFRONTO CEARENSE

Legenda: Ferroviário e Caucaia vivem situações opostas no Grupo A2 da competição. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

No confronto de cearenses na rodada, o Ferroviário recebeu o Caucaia, no Estádio Presidente Vargas, e conquistou sua quarta vitória seguida. Em um jogo de duas etapas bem distintas, o Ferrão contou com mais uma boa atução do goleiro Douglas Dias e com o gol solitário do zagueiro Alisson para bater a Raposa Metropolitana por 1 a 0.

O resultado mantém o Tubarão com 100% de aproveitamento na liderança do Grupo A2, com 12 pontos ganhos. Já o Caucaia ainda não venceu nesta Série D e segue com apenas dois pontos ganhos, na 7ª posição.

PACAJUS VENCE MAIS UMA

Legenda: Pacajus conquista segunda vitória seguida e é vice-líder do Grupo A3. Foto: Miguel Cortez / Pacajus EC

No Estádio João Ronaldo, o Pacajus recebeu o Globo/RN e conquistou sua segunda vitória seguida na Série D. Em grande atuação, a equipe comandada pelo treinador Vladimir de Jesus contou com um gol contra, um gol de Guto e um de Edson Reis para golear o rival potiguar por 3 a 0 e chegar aos sete pontos na tabela de classificação. O Cacique do Vale do Caju é o vice-líder do Grupo A3.

Atlético e Iguatu derrotados

Legenda: Atlético perdeu a primeira na Série D. Foto: Reprodução / Tocantinópolis EC

O Atlético encarou uma viagem complicada para enfrentar o Tocantinópolis, no Estádio João Ribeiro, no interior tocantinense, e, apesar de ter até começado bem a partida, acabou sendo derrotado por 2 a 0. Os gols da partida saíram apenas na segunda etapa. O lateral-esquerdo Fernando Ceará tentou cruzar e mandou a bola para o fundo das redes, aos 20 minutos, e, já nos acrescimos, Everson Bilau marcou em uma bela finalização. Mesmo perdendo, o Atlético segue no G-4 do Grupo A2, com cinco pontos, enquanto a equipe tocantinense é a sexta colocada, com quatro pontos.

Legenda: Iguatu sofreu sua terceira derrota em quatro jogos na Série D. Foto: João Marcos Lima / AD Iguatu

Já o Iguatu viajou até Mossoró, no Rio Grande do Norte, para enfrentar o Potiguar, no Estádio Nogueirão, e conheceu mais uma derrota na competição. Em um jogo complicado e debaixo de muita chuva, o Azulão perdeu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Michel Potiguar. O resultado deixa a equipe do Centro-Sul com apenas três pontos, na sétima colocação do Grupo A3, enquanto o time de Mossoró colou no G-4 e está na quinta posição, com sete pontos.