Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/04)?
O game show comandado por Patrícia Abravanel promete emoção com perguntas que valem até um milhão de reais.
O quadro “Show do Milhão”, do “Programa Silvio Santos”, vai ao ar a partir das 19h deste domingo (19), no SBT. Sob o comando de Patrícia Abravanel, o game show segue como um dos momentos mais aguardados da programação.
A dinâmica continua a mesma que conquistou o público: são 17 perguntas de conhecimentos gerais, divididas entre níveis fácil, médio e difícil, até chegar à tão esperada pergunta do milhão.
Clássico da emissora, o “Show do Milhão” já recebeu diversos nomes conhecidos do público em edições especiais.
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Que horas vai ao ar o “Show do Milhão”?
O quadro é exibido às 19h, dentro do “Programa Silvio Santos”, no SBT, aos domingos.