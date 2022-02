Naiara Azevedo brinca e faz eliminação coletiva do BBB 22

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo participou, na madrugada de quinta-feira (10), do programa "BBB: A Eliminação" do Multishow. Ela declarou ser contra a parte das confinadas do quarto lolipop no Big Brother Brasil (BBB) 22 e citou nomes para uma eliminação coletiva de algumas sisters da casa.

Os apresentadores Bruno de Lucas e Ana Clara questionaram Naiara quem ela eliminaria do programa e ela soltou vários nomes.

Veja momento de Naiara no programa:

"Vem brilhar aqui, galera! As amiguinhas do Quarto do Líder! Chega pra cá, Jade! Bárbara! Vem, Laís, esse momento é seu! Chega pra cá também, minha amiga Eslovênia! A nossa amiga Maria, vem pra cá que eu vou preparar aquela carninha que você gosta com bastante alho!", ressaltou ela pedindo eliminação de todas as inimigas.

Naiara Azevedo continuou disparando informações contra as confinadas após risos dos apresentadores. "Vem ser cancelada aqui fora! Suas amigas, porque hoje o paredão é múltiplo. Quíntuplo, sextuplo, que é pra acabar logo essa edição. Dizimar a galera. Que Deus elimina todas - ilumine!".

Naiara analisa final do programa

Em entrevista ao Gshow, a cantora desabafou sobre quem pode chegar na final do reality. "Eu ainda não consegui assistir nada, mas pelo que conversei com algumas pessoas, pode estar entre Arthur e Lina".

Naiara Azevedo ainda revelou torcida pelo cearense Vyni. "Eu estava torcendo pelo Vyni. Comentei até no ‘Bate-papo BBB’ que eu vi algo muito especial naquele menino, tanto é que eu deixei com ele um moletom que era muito especial para mim. Me conecto muito com ele e amo!".