Érika Januza e Lore Improta se fantasiam de dançarinas do É o Tchan em baile à fantasia da Viradouro

Érika Januza e Lore Improta se fantasiaram de dançarinas do É o Tchan para o baile à fantasia da escola de samba Unidos da Viradouro neste sábado (4). A atriz é rainha de bateria e a dançarina, musa.

A dupla reproduziu os looks clássicos da morena e da loira do tchan em 1996, quando o grupo contava com Débora Brasil e Carla Perez. Elas reproduziram a capa do álbum "Na Cabeça e Na Cintura".

As duas mostraram a transformação nas redes sociais. "Segurança esse TCHAN!", escreveram, em publicação conjunta.