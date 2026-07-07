Mulher quebra cadeado de portão com as mãos e salva filha durante incêndio em Fortaleza

Uma mãe conseguiu salvar a filha de 15 anos após quebrar o cadeado de portão com as próprias mãos, durante um incêndio registrado na manhã de terça-feira (7), no bairro João XXIII, em Fortaleza. A adolescente estava na parte térrea da residência quando o fogo começou a se alastrar.
"Eu só escutava minha filha dizendo que ia morrer, que não conseguia respirar. Foi quando eu conseguir quebrar o cadeado e a corrente na mão. Não sei de onde veio a força. Acho que de Deus. Foi um milagre", disse Danielly Pereira dos Santos.
A mulher, de 33 anos, tinha voltado mais cedo para casa, depois de um imprevisto no trabalho, e era a única pessoa acordada na residência. Ela estava no quarto quando começou a sentir um forte cheiro de queimado, e saiu para investigar.
Ao Diário do Nordeste, revelou que acordou todos da residência assim que percebeu as chamas.
Danielly acordou todos da casa
No andar de cima, Danielly estava com outras seis pessoas: sua filha Luiza, de 11 anos; seu filho William, de 6 anos; Sofia, amiga de sua filha, de 13 anos; Clara, sua sobrinha, 11 anos; Davi, seu irmão, de 13 anos, e sua mãe, Edneuda, de 51 anos.
Na parte de baixo, que estava fechada com cadeado, pois é onde vive sua prima, estava a filha Ana Isabel, de 15 anos, e o cachorro de família. No entanto, na pressa de fugir do fogo, não conseguiu pegar a chave do cadeado.
"Foi desesperador. Eu fiquei desesperada, em choque. Gritei na rua e tentei ficar jogando água, mas não tinha muita gente para ajudar. Os bombeiros chegaram depois que os vizinhos ligaram, mas o fogo cresceu muito rápido".
Danielly não sabe ainda o que iniciou o incêndio, mas lamentou os danos. "A gente perdeu absolutamente tudo, não temos mais nada. Nem documento. Foi coisa que a gente construiu em anos e perdeu em menos de meia hora", disse.
Ainda assim, apesar do susto e das perdas, Danielly afirma estar grata por ninguém ter se ferido e todos terem saído em segurança. Para ela, ter a filha e os outros familiares vivos é a verdadeira benção.
Bombeiros foram acionados para conter as chamas
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o incêndio estava concentrado na área da lavanderia e se espalhou para os outros cômodos da residência, chegando na sala e na cozinha.
As chamas danificaram quase todos os móveis e eletrodoméstico, causando perda total no fogão, geladeira e botijão.
"Todo o trabalho de uma vida que foi perdido, mas o principal não foi, que é a nossa vida", disse Danielly. Agora, ela organiza uma vaquinha para tentar recomeçar.
Como ajudar?
Para quem tem interesse de ajudar, as doações podem ser enviadas para a chave Pix: CPF 627-841-873-81, no nome de Danielly Pereira dos Santos.
Defesa Civil realiza vistoria técnica
Após o incêndio, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) fará uma vistoria técnica para avaliar a estrutura do imóvel. Os agentes irão ao local na quarta-feira (8).
Em nota, o órgão ainda detalhou que uma equipe esteve na casa durante a tarde desta terça. Eles chegaram após o rescaldo ser realizado pelo Corpo de Bombeiros.
No entanto, ainda havia fumaça e as paredes estavam quentes, o que inviabilizou o trabalho dos agentes.