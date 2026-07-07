Mulher quebra cadeado de portão com as mãos e salva filha durante incêndio em Fortaleza

Caso aconteceu na manhã de terça-feira (7), no bairro João XXIII.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 06:40 (Atualizado às 06:52, em 08 de Julho de 2026)

Uma mãe conseguiu salvar a filha de 15 anos após quebrar o cadeado de portão com as próprias mãos, durante um incêndio registrado na manhã de terça-feira (7), no bairro João XXIII, em Fortaleza. A adolescente estava na parte térrea da residência quando o fogo começou a se alastrar.

"Eu só escutava minha filha dizendo que ia morrer, que não conseguia respirar. Foi quando eu conseguir quebrar o cadeado e a corrente na mão. Não sei de onde veio a força. Acho que de Deus. Foi um milagre", disse Danielly Pereira dos Santos.

A mulher, de 33 anos, tinha voltado mais cedo para casa, depois de um imprevisto no trabalho, e era a única pessoa acordada na residência. Ela estava no quarto quando começou a sentir um forte cheiro de queimado, e saiu para investigar.

Ao Diário do Nordeste, revelou que acordou todos da residência assim que percebeu as chamas.

Danielly acordou todos da casa 

Mãe era a única pessoa acordada na casa e alertou todo mundo sobre o incêndio.
Legenda: Mãe era a única pessoa acordada na casa e alertou todo mundo sobre o incêndio.
Foto: Arquivo pessoal.

No andar de cima, Danielly estava com outras seis pessoas: sua filha Luiza, de 11 anos; seu filho William, de 6 anos;  Sofia, amiga de sua filha, de 13 anos; Clara, sua sobrinha, 11 anos; Davi, seu irmão, de 13 anos, e sua mãe, Edneuda, de 51 anos.

Na parte de baixo, que estava fechada com cadeado, pois é onde vive sua prima, estava a filha Ana Isabel, de 15 anos, e o cachorro de família. No entanto, na pressa de fugir do fogo, não conseguiu pegar a chave do cadeado. 

"Foi desesperador. Eu fiquei desesperada, em choque. Gritei na rua e tentei ficar jogando água, mas não tinha muita gente para ajudar. Os bombeiros chegaram depois que os vizinhos ligaram, mas o fogo cresceu muito rápido".
Danielly Pereira dos Santos
Mãe de Ana Isabel

Danielly não sabe ainda o que iniciou o incêndio, mas lamentou os danos. "A gente perdeu absolutamente tudo, não temos mais nada. Nem documento. Foi coisa que a gente construiu em anos e perdeu em menos de meia hora", disse. 

Ainda assim, apesar do susto e das perdas, Danielly afirma estar grata por ninguém ter se ferido e todos terem saído em segurança. Para ela, ter a filha e os outros familiares vivos é a verdadeira benção.

Bombeiros foram acionados para conter as chamas

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o incêndio estava concentrado na área da lavanderia e se espalhou para os outros cômodos da residência, chegando na sala e na cozinha. 

As chamas danificaram quase todos os móveis e eletrodoméstico, causando perda total no fogão, geladeira e botijão. 

"Todo o trabalho de uma vida que foi perdido, mas o principal não foi, que é a nossa vida", disse Danielly. Agora, ela organiza uma vaquinha para tentar recomeçar.

Como ajudar?

Para quem tem interesse de ajudar, as doações podem ser enviadas para a chave Pix: CPF 627-841-873-81, no nome de Danielly Pereira dos Santos.

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Defesa Civil realiza vistoria técnica

Após o incêndio, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) fará uma vistoria técnica para avaliar a estrutura do imóvel. Os agentes irão ao local na quarta-feira (8). 

Em nota, o órgão ainda detalhou que uma equipe esteve na casa durante a tarde desta terça. Eles chegaram após o rescaldo ser realizado pelo Corpo de Bombeiros.

No entanto, ainda havia fumaça e as paredes estavam quentes, o que inviabilizou o trabalho dos agentes. 

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