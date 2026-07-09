Noivas denunciam suposto golpe de cerimonial em Aquiraz: 'Milhares de reais de prejuízo'

Clientes dizem ter contratado serviços para festas em Fortaleza e na RMF, mas fornecedores não receberam valores como o combinado.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 09:51 (Atualizado às 10:47)
capa da noticia
Legenda: Noivas apontam que teriam repassado valores para fechamento de contratos que nunca existiram.
Foto: jd8/Shutterstock.

O sonho da festa de casamento virou um pesadelo para noivas de Fortaleza e Região Metropolitana. Isso porque mais de 50 mulheres denunciaram, por meio de registros de Boletim de Ocorrência (BO), que sofreram um suposto golpe de uma cerimonialista de eventos e de um buffet de Aquiraz.

Segundo as vítimas, a cerimonialista e o buffet se recusaram a entregar os eventos já programados. 

O caso, que veio a público no fim de junho, aponta um prejuízo de milhares de reais, estimado pelos contratantes, vindos de diferentes casais que teriam perdido os valores antes de viverem a realização da festa tão sonhada. Até o momento, o prejuízo total não foi contabilizado.

Veja também

Imagem da notícia: Eletricista morre após colisão entre dois caminhões no Crato, no Ceará
Segurança

Eletricista morre após colisão entre dois caminhões no Crato, no Ceará
Imagem da notícia: Influencer denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus no Ceará
Segurança

Influencer denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus no Ceará

"Eu falei com todos os fornecedores que ela tinha supostamente fechado e nada estava certo. Então, pensei: 'Se nada estava pago, é claro que era um golpe", relatou a técnica de enfermagem Angélica Ferreira, de 29 anos.

Segundo ela, um grupo nas redes sociais reúne mais de 90 pessoas que teriam sido vítimas no caso.

Um grupo cirado para reunir pessoas afetadas no golpe já reúne mais de 90 pessoas.
Legenda: Um grupo cirado para reunir pessoas afetadas no golpe já reúne mais de 90 pessoas.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

As vítimas afirmam ter registrado o caso em delegacias diferentes, tanto na capital como em Maracanaú, Aquiraz e Itaitinga. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou o registro de denúncias diversas, tanto em Fortaleza como na RMF, sobre as denúncias de uma série de estelionatos.

Empresas de cerimonial e buffet

Conforme relatos das vítimas, as empresas apontadas são a GP Cerimonial,  comandada por Emanuela Ferreira de Oliveira Gomes, e a Angélica Buffet, administrada por Ana Angélica Peixoto da Costa. As duas foram questionadas sobre as denúncias, mas não retornaram até a publicação desta matéria

Segundo a noiva Angélica, que se identifica como uma das clientes da GP Cerimonial, com casamento marcado para novembro deste ano, o primeiro contato entre ela e a empresa parecia normal.

No entanto, tudo começou a desandar quando Emanuela passou a fechar contratos diretamente com os fornecedores, recebendo dinheiro dos clientes, mas sem repassar os contratos formalmente assinados entre as partes.

"Em janeiro, eu fechei com a Emanuela e, desde janeiro até março, eu vinha fazendo pagamentos para ela de algumas coisas, como meu arco da cerimônia, DJ, tablado, Story Maker. Há uma semana descobri que ela estava desaparecida. Até então, fiquei preocupada, achando que tinha acontecido algo com ela, mas, no final, não tinha. Quando fui olhar os comentários, vi que ela não tinha entregado dois eventos, daí me preocupei", contou Angélica ao Diário do Nordeste.

Assim como ela, Hellen Santiago, de 25 anos, também tem cerimônia marcada, mas já questiona se deve mesmo subir ao altar em outubro. Tudo isso porque tanto o cerimonial como o buffet, também de Aquiraz, receberam várias quantias, mas pararam de dar qualquer retorno sobre o evento.

Veja também

Imagem da notícia: Aluguel de R$ 5 mil, cadeados e correntes: o que se sabe sobre a ‘fazenda da maconha’ em Acopiara
Segurança

Aluguel de R$ 5 mil, cadeados e correntes: o que se sabe sobre a ‘fazenda da maconha’ em Acopiara
Imagem da notícia: Morre segundo eletricista vítima de acidente com caminhões no Crato, no Ceará
Segurança

Morre segundo eletricista vítima de acidente com caminhões no Crato, no Ceará

"De início, ela já tinha me cobrado R$ 8.000 por um pacote, mas eu não tinha o dinheiro completo. Fechei um acordo de pagar aos poucos, mas ela começou a me mandar várias mensagens depois disso", explicou.

Hellen, então, contratou um pacote, mas nunca recebeu um endereço exato de onde Angélica (dona do Angélica Buffet) prestaria serviço. Até hoje, inclusive, não sabe onde a mulher atende ou vive.

"Mesmo eu tendo falado que não tinha como pagar tudo, ela ficava me cobrando, me mandando mensagens. Cheguei a passar R$ 2.000, mas ela não me dava paz", continuou.

Um dos serviços que não foram fechados como o combinado foi o de buffet móvel.
Legenda: Um dos serviços que não foram fechados como o combinado foi o de buffet móvel.
Foto: Greerascris/Shutterstock

Além de fechar pacote com o Angélica Buffet, a noiva também contratou serviços com outros fornecedores por meio de Emanuela Ferreira, da GP Cerimonial. No entanto, nenhum fornecedor recebeu os valores dos contratos.  

Segundo Hellen, foi Angélica quem indicou a GP Cerimonial. "Ela me disse que a Emanuela era parceira dela, que trabalhavam juntas", diz. Quando soube dos supostos golpes, Hellen questionou as duas, mas não obteve qualquer tipo de resposta. 

Marido de cerimonialista se pronuncia

Em vídeo nas redes sociais, Luiz Fernando Peixoto diz ser o marido de Emanuela e justifica a situação como decorrente de um vício da mulher em jogos de azar.

"Todos os valores que entravam na minha conta, a gente pagava os fornecedores, tudo bem direitinho, mas, de um tempo para cá, ela não mandava mais nada para mim. Os pagamentos não vinham mais para mim, ficou fora de controle. Eu sabia que ela jogava, mas não tinha noção da proporção que estava tomando", relatou ele. 

Luiz aponta ainda que Emanuela sumiu no dia 27 de junho em meio às preocupações pela falta de recursos financeiros para entregar os eventos acordados com os clientes.

"Emanuela já estava bem doente psicologicamente, com depressão, ansiedade, burnout. E tínhamos dois eventos nesse mesmo dia", disse.

Luiz diz que Emanuela foi encontrada e encaminhada ao hospital. Segundo ele, o breve sumiço foi resultado de uma crise psicológica ao ter que lidar com os clientes. 

"Os eventos estavam programados para serem entregues, mas o caso repercutiu muito e nós estamos passando por uma situação muito difícil", continuou. 

A SSPDS aponta que o caso está sendo apurado e incentiva outras vítimas a fazerem denúncia por meio de Boletim de Ocorrência.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

'Poderia ter sido eu': ex de acusado de matar enfermeira em Fortaleza relembra relação abusiva

2

Membro de banda de piseiro morre baleado após emboscada em Ibiapina, no Ceará

3

Filho leva acusado de matar mãe a júri popular após quase 30 anos do crime em Milhã

4

Funcionária de restaurante é morta a facadas em via pública de Missão Velha

5

Noivas denunciam suposto golpe de cerimonial em Aquiraz: 'Milhares de reais de prejuízo'
Imagem da notícia Tianguá registra dois casos de homens baleados em menos de 24 horas
Segurança

Tianguá registra dois casos de homens baleados em menos de 24 horas

Polícia Civil segue realizando investigações.

Redação

Há 15 minutos

Imagem da notícia Motorista bate em poste e arrasta outros dois na Av. Rogaciano Leite, em Fortaleza
Segurança

Motorista bate em poste e arrasta outros dois na Av. Rogaciano Leite, em Fortaleza

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (9).

Redação

Há 33 minutos

Imagem da notícia Noivas denunciam suposto golpe de cerimonial em Aquiraz: 'Milhares de reais de prejuízo'
Segurança

Noivas denunciam suposto golpe de cerimonial em Aquiraz: 'Milhares de reais de prejuízo'

Clientes dizem ter contratado serviços para festas em Fortaleza e na RMF, mas fornecedores não receberam valores como o combinado.

Mylena Gadelha

Há 2 horas

Imagem da notícia Membro de banda de piseiro morre baleado após emboscada em Ibiapina, no Ceará
Segurança

Membro de banda de piseiro morre baleado após emboscada em Ibiapina, no Ceará

Vítima tinha 22 anos e também era dono de um lava a jato

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia 'Mensageiros do Crime': advogada que estava foragida se entrega e é presa em São Paulo
Segurança

'Mensageiros do Crime': advogada que estava foragida se entrega e é presa em São Paulo

Cíntia Emanuela Daniel Alves é réu no processo que investiga a influência de advogados nas facções criminosas que atuam no Estado.

Luana Severo

 e 

Emerson Rodrigues

Imagem da notícia 'Poderia ter sido eu': ex de acusado de matar enfermeira em Fortaleza relembra relação abusiva
Segurança

'Poderia ter sido eu': ex de acusado de matar enfermeira em Fortaleza relembra relação abusiva

Matheus Anthony Lima Martins Queiroz será julgado na segunda-feira (13) pelo feminicídio de Clarissa Costa Gomes.

Luana Severo