Membro de banda de piseiro morre baleado após emboscada em Ibiapina, no Ceará

Vítima tinha 22 anos e também era dono de um lava a jato

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 09:35 (Atualizado às 09:42)
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Legenda: Eduardo Guimarães chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Foto: Arquivo Pessoal.

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na cidade de Ibiapina, no interior do Estado, na noite desta quinta-feira (8). Eduardo Rodrigues Guimarães chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. 

A vítima era integrante da banda MTS no Beat, conhecida no gênero piseiro, e havia recentemente adquirido um lava a jato no bairro São João, em Ibiapina. 

Um amigo de Eduardo, que por segurança preferiu não se identificar, disse ao Diário do Nordeste acreditar que ele foi vítima de uma emboscada

"Ele recentemente comprou um lava a jato, tava conquistando as coisas. Ontem pediram para ele esperar um carro às 19 horas para ser lavado hoje. Ele foi sozinho esperar esse carro, quando chegaram numa moto e efetuaram disparos contra ele. Tentou fugir correndo, mas não conseguiu e caiu", afirmou. 

Segundo o amigo, Eduardo chegou a ser socorrido, mas morreu na âmbulância a caminho do hospital. 

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Polícia investiga o caso

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para os trabalhos periciais. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Ibiapina. Até a manhã desta quinta-feira (9), ninguém havia sido preso pelo crime.

 

 

 

 

 

 

 

 
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