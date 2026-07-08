Funcionária de restaurante é morta a facadas em via pública de Missão Velha

Suspeito do crime não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 21:37 (Atualizado às 21:46)
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Legenda: Vítima trabalhava em um restaurante na rua Capitão João Correia Arnaud.
Foto: Reprodução.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (8), suspeito de assassinar a facadas a ex-companheira em Missão Velha, no Cariri cearense.

A vítima, identificada apenas como Cicinha, de 53 anos, trabalhava em um restaurante na rua Capitão João Correia Arnaud quando foi atacada por Francisco Pereira da Silva, por volta das 12h30.

Informações preliminares colhidas pela reportagem indicam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

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Logo após a ocorrência, Francisco teria tentado fugir, mas acabou contido por testemunhas até a chegada da polícia. Ele também responde por uma tentativa de feminicídio contra outra ex-companheira.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações sobre o caso. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

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Crimes e Justiça/feminicídio Municípios/missão velha

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