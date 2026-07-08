Suspeitos de pichar prédio do INSS são investigados pela PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira (8), quatro mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pichar um prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Centro de Fortaleza.

Segundo a PF, a medida visa inibir crimes contra o meio ambiente, dano qualificado ao patrimônio público e organização criminosa.

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Investigação

A investigação teve início após o INSS informar a ocorrência de pichações no edifício onde funciona a Gerência Executiva do INSS em Fortaleza.

Segundo a PF, os policiais chegaram à identificação de uma organização criminosa, composta por três homens e uma mulher, suspeita de envolvimento na pichação do edifício público e em diversos outros prédios da cidade.

A Justiça Federal foi acionada e concedeu mandados de busca e apreensão visando a colheita de provas e a apreensão de materiais utilizados nos ilícitos. Nas buscas, as equipes localizaram objetos e insumos que comprovam a participação dos envolvidos na prática dos crimes.