PF deflagra operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no CE e em mais 14 estados

Uma série de operações realizadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), nesta quarta-feira (8), têm como alvos acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes.

As ações acontecem simultaneamente em 15 estados da federação, com o objetivo de cumprir 93 mandados de prisão, 179 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.

Entre as ordens judiciais em andamento, 16 mandados de busca e apreensão estão no âmbito da Operação Conexão Amazônia, deflagrada nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas.

Nesses quatro estados, os policiais também realizam medidas de sequestro de bens e bloqueio patrimonial, em investigação relacionada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.

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Atuação integrada

Coordenadas pela Polícia Federal, as FICCOs reúnem integrantes das Polícias Civil, Militar e Penal, da Polícia Rodoviária Federal, das Secretarias de Segurança Pública, das Guardas Municipais e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, para atuação integrada em investigações relacionadas ao crime organizado.