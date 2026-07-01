Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta terça-feira (30), suspeitas de envolvimento na tentativa de atentado contra a filha do presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva.

O caso aconteceu na última quinta-feira (25), quando a jovem estava no curso de teatro e recebeu um artefato explosivo dentro de uma caixa de chocolates. Dentro da embalagem também tinha uma folha de papel com a mensagem: "Fora JP safado".

Segundo investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o crime foi praticado por integrantes de uma torcida organizada, que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas.

Para comerter o crime, segundo a PCCE, os envolvidos utilizaram motocicletas com placas adulteradas e encobertas, com o objetivo de dificultar a identificação dos autores.

Skunk e cocaína

Durante as diligências relacionadas ao caso, equipes da Draco ainda prenderam um homem com aproximadamente nove quilos de skunk e um quilo de cocaína, além de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas e vestimentas ligadas a torcida organizada.

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Os presos foram autuados pelos crimes de ameaça, explosão, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um dos suspeitos também foi autuado por tráfico de drogas.

A PCCE segue com as investigações para identificar todos os envolvidos na ação criminosa e esclarecer integralmente os fatos.

Relembre o caso

O caso veio à tona na última quinta-feira (25), após o presidente do Ceará Sporting Club se pronunciar em suas redes socias denunciando o ataque à sua filha, ocorrido naquele mesmo dia.

João Paulo Silva relatou que sua filha recebeu flores e uma caixa de chocolate com uma bomba dentro, além de uma mensagem em uma folha de papel escrito "Fora JP safado".

Legenda: João Paulo Silva postou sobre o ataque á sua filha Foto: Reprodução

Em seu post, o presidente do Ceará disse que a filha teve ataque de pânico após o episódio e que tomaria providências legais para proteger sua família e o Ceará Sporting Club.

No dia seguinte, João Paulo compareceu à Delegacia Geral da Polícia Civil para tratar da situação com as autoridades. "Agradeço ao Delegado Geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, pela atenção e pelo compromisso com a apuração dos fatos", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.