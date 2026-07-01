Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará

Suspeitos foram presos após investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 07:17 (Atualizado às 07:42)
capa da noticia
Legenda: Durante as diligências, equipes da Draco ainda prenderam um homem com aproximadamente nove quilos de skunk e um quilo de cocaína.
Foto: Divulgação PCCE.

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta terça-feira (30), suspeitas de envolvimento na tentativa de atentado contra a filha do presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva.

O caso aconteceu na última quinta-feira (25), quando a jovem estava no curso de teatro e recebeu um artefato explosivo dentro de uma caixa de chocolates. Dentro da embalagem também tinha uma folha de papel com a mensagem: "Fora JP safado". 

Segundo investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o crime foi praticado por integrantes de uma torcida organizada, que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas. 

Para comerter o crime, segundo a PCCE, os envolvidos utilizaram motocicletas com placas adulteradas e encobertas, com o objetivo de dificultar a identificação dos autores. 

Skunk e cocaína

Durante as diligências relacionadas ao caso, equipes da Draco ainda prenderam um homem com aproximadamente nove quilos de skunk e um quilo de cocaína, além de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas e vestimentas ligadas a torcida organizada.

Veja também

Imagem da notícia: Facção pagava passagens aéreas para advogadas visitarem presos e repassarem informações do CV para o Ceará
Segurança

Facção pagava passagens aéreas para advogadas visitarem presos e repassarem informações do CV para o Ceará
Imagem da notícia: 'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE
Segurança

'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE

Os presos foram autuados pelos crimes de ameaça, explosão, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um dos suspeitos também foi autuado por tráfico de drogas.

A PCCE segue com as investigações para identificar todos os envolvidos na ação criminosa e esclarecer integralmente os fatos. 

Relembre o caso

O caso veio à tona na última quinta-feira (25), após o presidente do Ceará Sporting Club se pronunciar em suas redes socias denunciando o ataque à sua filha, ocorrido naquele mesmo dia. 

João Paulo Silva relatou que sua filha recebeu flores e uma caixa de chocolate com uma bomba dentro, além de uma mensagem em uma folha de papel escrito "Fora JP safado".

João Paulo Silva postou sobre o ataque á sua filha
Legenda: João Paulo Silva postou sobre o ataque á sua filha
Foto: Reprodução

Em seu post, o presidente do Ceará disse que a filha teve ataque de pânico após o episódio e que tomaria providências legais para proteger sua família e o Ceará Sporting Club. 

No dia seguinte, João Paulo compareceu à Delegacia Geral da Polícia Civil para tratar da situação com as autoridades. "Agradeço ao Delegado Geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, pela atenção e pelo compromisso com a apuração dos fatos", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça/violência

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Como funcionava o esquema de envio de mensagens entre advogados e chefes de facção em presídio do CE

2

Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará

3

Digital em chocolates e placas de motos: como a Polícia identificou autores do atentado à filha do presidente do Ceará

4

'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE

5

Jovem que teve mãos decepadas gasta R$ 10 mil por mês e faz vaquinha para custear tratamento