'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de estupro na saída de uma festa no distrito de Lagoa do Mato, em Itatira, no Sertão de Canindé. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (28).

O Diário do Nordeste teve acesso a depoimentos em que a menina e a mãe dela relatam o crime. Por questão de segurança, os nomes de ambas serão preservados.

Segundo o relato da jovem, na noite do crime, ela estava junto de uma prima se divertindo em um clube. Aproximadamente às 4h30 da manhã, as duas resolveram ir embora, mas a familiar teria deixado a adolescente sozinha e ido para casa.

Nesse momento, um homem teria agarrado seu braço e a levado para a lateral do estabelecimento, onde há a presença de grama alta.

"Eu não conhecia ele de jeito nenhum. Ele fez tudo o que tinha que fazer comigo, se levantou, saiu como se nada tivesse acontecido e entrou de volta no clube", relatou.

A jovem chegou a enviar mensagens pedindo socorro ao pai e à mãe, que não conseguiram responder a tempo. Ela também relembrou que gritou por ajuda para outras pessoas que presenciaram a cena, mas não recebeu nenhum apoio.

"Me senti muito mal, suja. Estava sem saber o que fazer. Fui para a casa da minha namorada, mas ela não me escutou. Fiquei com medo dele me seguir e fazer alguma coisa comigo de novo", desabafou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou à reportagem que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso, que está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Canindé.

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Homem inventou que era namorado da vítima

Rapidamente o caso ganhou notoriedade na região da Lagoa do Mato e em outras localidades de Itatira. Devido à repercussão, a mãe da vítima se pronunciou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, ela pede justiça para a filha e revela que o suspeito teria afirmado que era namorado da jovem e que ela escondia o suposto relacionamento dos pais.

"Minha filha não tem amizade com este rapaz, nunca namorou ou ficou com ele. Ela foi violentada. Se tivesse algo consensual ela não teria me mandado mensagem de madrugada pedindo socorro. Quero justiça para minha filha”, disse a mãe

"Estou muito triste porque tem pessoas que acreditaram nessa história. Só quem passa por uma situação dessas sabe como isso é horrível. É muito revoltante, a família inteira está abalada. Eu estou arrasada e ainda tenho que aguentar esses comentários maldosos", desabafou.

Suspeito prestou depoimento e foi liberado

Ainda no domingo, a família da adolescente registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de Canindé, o qual a reportagem teve acesso. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, pois ficou com diversos machucados.

Já o suspeito do crime, segundo familiares da jovem, foi ouvido e liberado na sequência. No B.O, é citado que a irmã da vítima, junto de agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), se dirigiu à residência do suspeito para procurá-lo.

Porém, ao chegar ao local, descobriu que ele havia fugido ao saber da presença dos policiais e não foi localizado até o momento.

"A mãe dele se negou a informar o nome dele ou para onde ele tinha ido. Por enquanto, ele está foragido. Mas quem tem que saber onde ele mora, já sabe", assegurou a irmã da adolescente em um vídeo publicado nas redes.

A reportagem não localizou o suspeito do crime nem a defesa dele.