Suspeito de feminicídio é preso em flagrante após morte de jovem de 20 anos em Pacajus

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (30), suspeito de envolvimento no feminicídio de uma jovem de 20 anos em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante diligências iniciadas após a localização do corpo da vítima.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da mulher foi encontrado na tarde de segunda-feira (29), em uma via pública localizada na zona rural do município. A vítima apresentava sinais de violência.
Após o crime, equipes da PM realizaram diligências que levaram à identificação e captura do suspeito. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pacajus, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.
Motivação é investigada
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime. Até o momento, a motivação do feminicídio não foi informada.
O investigado foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.