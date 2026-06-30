Suspeito de feminicídio é preso em flagrante após morte de jovem de 20 anos em Pacajus

Corpo da mulher foi encontrado na tarde de segunda-feira (29), em uma via pública.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Junho de 2026 - 13:32 (Atualizado às 13:32)
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Legenda: O corpo da mulher foi encontrado em uma via pública localizada na zona rural do município.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (30), suspeito de envolvimento no feminicídio de uma jovem de 20 anos em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante diligências iniciadas após a localização do corpo da vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da mulher foi encontrado na tarde de segunda-feira (29), em uma via pública localizada na zona rural do município. A vítima apresentava sinais de violência.

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Após o crime, equipes da PM realizaram diligências que levaram à identificação e captura do suspeito. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pacajus, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Motivação é investigada

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime. Até o momento, a motivação do feminicídio não foi informada.

O investigado foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

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