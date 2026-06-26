Presidente do Ceará registra denúncia após atentado com filha e pede ajuda do Governo

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, cobrou maior investigação da polícia e pediu o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) nesta sexta-feira (26) após o atentado sofrido pela filha na tarde de quinta (25), quando a jovem recebeu um buquê de flores, chocolates e uma bomba caseira em um ato de ameaça ao dirigente alvinegro. O pedido ocorreu através de um vídeo nas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, revelou que esteve presente na Delegacia Geral da Polícia Civil para tratar da situação com as autoridades. “Agradeço ao Delegado Geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, pela atenção e pelo compromisso com a apuração dos fatos”, publicou em um trecho.

João Paulo também agradeceu às mensagens de apoio e solidariedade que recebeu. Ao longo do dia, diversos clubes e federações se manifestaram sobre a situação. Apesar do incidente, o presidente garantiu que segue à frente do mandato no Ceará, que está em vigor até o fim de 2027.

Caso de polícia

Legenda: João Paulo Silva postou sobre o ataque á sua filha Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (26), o presidente do Ceará, João Paulo Silva, denunciou um ataque à filha. A jovem, que estava em um curso de teatro, recebeu um buquê de flores, com chocolates e uma bomba 'caseira' em um bairro da capital cearense.

Dentro da embalagem também tinha uma folha de papel com uma inscrição: "Fora JP safado". Na publicação, o dirigente alvinegra revelou que a filha teve um ataque de pânico após o episódio e que tomará providências legais para proteger a família e o clube.