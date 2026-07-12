Homem invade igreja, vandaliza sacristia e furta TV e notebook em Fortaleza; veja vídeo

A Paróquia São Raimundo Nonato, localizada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, foi furtada na madrugada da última sexta-feira (10). Um homem invadiu o templo, subtraiu equipamentos eletrônicos e vandalizou parte da igreja.

Devido ao crime, a igreja anunciou que interromperá temporariamente as transmissões das missas, pois os equipamentos usados para colocar os eventos no ar foram levados pelo criminoso.

A ação foi flagrada em imagens do circuito interno de segurança, que mostram que o homem violou o cadeado do portão de acesso externo. Conforme o pároco da igreja, padre Luiz Vieira Gomes, o criminoso conseguiu entrar no templo pela porta principal, que não precisou ser arrombada.

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Já no interior da igreja, o criminoso arrombou as portas da Capela do Santíssimo Sacramento, da sacristia e da sala do dízimo. Segundo a paróquia, o invasor espalhou diversos objetos litúrgicos no chão e gerou danos materiais.

O suspeito fugiu levando uma televisão de grande porte e um notebook, e ainda destruiu quase todo o sistema de monitoramento da igreja. Contudo, uma câmera oculta na sala do dízimo flagrou o momento exato em que o suspeito retirava o televisor.

De acordo com o padre Luiz Vieira, a Polícia Militar foi acionada assim que o furto foi percebido. A administração paroquial registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

"Além do prejuízo material, o episódio causou profunda tristeza à comunidade paroquial, pois a igreja é um espaço de oração, acolhimento e serviço à população", lamentou o Padre Luiz Vieira Gomes, em nota.

Polícia investiga crime

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do furto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e realizaram diligências na região logo após a ocorrência.

A SSPDS informou que, até o momento, as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis envolvidos.

Doações para o prejuízo

Diante dos prejuízos, a Paróquia São Raimundo Nonato necessita de doações para restabelecer suas atividades pastorais.

Contribuições financeiras ou materiais para a substituição das portas destruídas e reparo dos danos são bem-vindas, segundo o padre Luiz.

A paróquia também solicita que qualquer informação que ajude na identificação do suspeito ou na recuperação dos bens seja repassada imediatamente às autoridades policiais.