Mulher suspeita de matar segundo companheiro em 5 anos é presa no interior do CE

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante em Ipu, nessa sexta-feira (10), sob suspeita de assassinar o próprio parceiro, Francisco José Rodrigues da Silva, de 39 anos. Francisca Erivanda da Silva Alcântara já havia sido detida em 2021, aos 18 anos, e acusada de matar outro ex-companheiro, Willian Pereira do Nascimento, que tinha 28 anos.

À época, ela foi posta em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, que chegaram a ser descumpridas, segundo a Justiça.

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Em nota referente ao caso mais recente, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima foi encontrada com sinais de violência em um imóvel da zona rural.

A suspeita, então, foi localizada pela Polícia e autuada em flagrante por homicídio doloso. A mulher já possui passagens pelos crimes de homicídio, lesão corporal, resistência e desacato.

Nova morte em investigação

Conforme a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vizinhos relataram uma discussão entre o casal na noite do crime. A própria suspeita declarou, em depoimento, que foi a única pessoa com quem a vítima esteve na ocasião.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para elaborar um laudo sobre a causa da morte. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Ipu.