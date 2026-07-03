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PL Ceará aciona MP e PF contra Governo após André Fernandes denunciar maconha enterrada em Acopiara

A Polícia Civil afirma que a operação de destruição e incineração foi concluída nessa quinta-feira (2).

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 17:46 (Atualizado às 19:56)
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Legenda: Deputado fez duas denúncias sobre a custódia da droga.
Foto: Reprodução/Instagram

O Partido Liberal (PL) anunciou, nesta sexta-feira (3), que irá ampliar as representações já protocoladas contra o Governo do Ceará para apurar a conduta do Estado na operação que identificou cerca de 290 mil pés de maconha em uma propriedade rural em Acopiara.

No fim desta tarde, o deputado federal e presidente estadual da sigla, André Fernandes (PL), denunciou que, em nova visita ao local, encontrou parte da maconha enterrada — e não incinerada — na mesma área onde anteriormente estava sendo cultivada. 

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que a operação de destruição e incineração controlada da plantação de maconha, em uma área equivalente a quatro campos de futebol, no município de Acopiara, realizada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi concluída nessa quinta-feira (2), e o material identificado pelo deputado federal André Fernandes era apenas "restos" da incineração.

A acusação não é a primeira feita pelo parlamentar sobre a condução do caso. No último sábado (27), dois dias após a Polícia Civil do Ceará (PCCE) anunciar a identificação de uma plantação de quase 300 mil pés de maconha, o parlamentar foi até o local e encontrou a área sem supervisão de autoridades.

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Na segunda-feira (29), o governador Elmano de Freitas foi até a fazenda e anunciou que iria acompanhar a destruição de toda a plantação. No vídeo publicado nesta sexta-feira, André Fernandes diz que esteve no local do crime na madrugada de quinta-feira (2) e conseguiu, sem dificuldade, desenterrar a droga. 

Representações contra o Governo do Ceará

Segundo o PL, serão apresentados aditamentos às representações encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF), à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O objetivo, conforme a legenda, é pedir a apuração da condução da operação.

Em nota, o PL sustenta que as novas informações levantam dúvidas sobre a forma como a operação foi conduzida e afirma que pretende solicitar acesso à documentação oficial relacionada ao caso, além de requerer a preservação das provas.

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De acordo com a sigla, os órgãos de controle também deverão verificar se a destruição da plantação e os demais procedimentos seguiram o que determina a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), especialmente em relação à preservação dos elementos probatórios e à destinação do material apreendido.

O outro lado

Em nota Diário do Nordeste, a Polícia Civil afirmou que o que o parlamentar encontrou "foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas" após o trabalho ter sido concluído.

A polícia explicou ainda que a "técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros consiste em cavar valas e queimar as plantas com o uso de gasolina e óleo diesel, em seguida o material é encoberto com a terra, evitando dessa forma que o fogo se alastre para a vegetação ao redor".

Leia a nota na íntegra

 A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) esclarece que a operação de destruição e incineração controlada da plantação de maconha, em uma área equivalente a quatro campos de futebol, no município de Acopiara, realizada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi concluída nessa quinta-feira (2). A finalização da ação teve o acompanhamento de servidores da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), da Vigilância Sanitária, do Ministério Público do Ceará e da Guarda Municipal. A técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros consiste em cavar valas e queimar as plantas com o uso de gasolina e óleo diesel, em seguida o material é encoberto com a terra, evitando dessa forma que o fogo se alastre para a vegetação ao redor. O que o parlamentar citado na demanda encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas.

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