CAPTEI: Colégio da Imaculada Conceição Celebra 160 Anos com Comemoração

Legenda: Aniversário de 160 Anos do Colégio Imaculada Conceição Foto: LC Moreira

Na tarde de quarta-feira, 27, o Colégio da Imaculada Conceição comemorou seus 160 anos em uma cerimônia organizada pela Associação dos Ex-alunos – AECIC, sob a presidência de Marlene Mindêllo.

Legenda: Marlene Mindello Foto: LC Moreira

O evento, realizado na Capela do Pequeno Grande, iniciou com um acolhimento caloroso e a apresentação do Coral Vozes de Outono, regido por Célia Cortez.

Legenda: Coral Vozes de Outono Foto: LC Moreira

Durante a celebração, foram homenageadas dez ex-alunas com a Medalha Milagrosa: Ângela Gurgel Holanda Rosário Dias, Anya Ribeiro de Carvalho, Célia Maria Félix Cirino, Conceição de Maria Mindêlo Ramalho Leite, Eveline Barbosa Silva Carvalho, Maria Altina Gondim Rocha, Maria Araci de Andrade Pontes, Maria das Graças Dias Branco, Olga Vale Oliveira Machado e Rosângela de Albuquerque Ribeiro.

Legenda: Olga Barbosa ao lado de Araci Pontes, Conceição Mindello, Célia Cirino, Anya Ribeiro e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello ao lado de Rosangela Ribeiro, Olga Machado, Graça Dias Branco, Araci Pontes e Altina Gondim Foto: LC Moreira

A cerimônia foi encerrada com uma bênção sacerdotal e um coquetel, proporcionando um momento de confraternização entre as gerações de alunas do colégio.

Legenda: Frei Alexandre Veloso Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera, Elizabeth Daer, Cibele e Ana Sofia Hissa e Lygia Laprovitera Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Paulo e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Cirino e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Altina Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Sofia, Maria Altina e Ruth Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Excelsa Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Aragão e Fernanda Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Rosângela Ribeiro, Marlene Mindello, Graça Dias Branco e Ana Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Silvinha Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Cortez e Eunina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Silva Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Anya Ribeiro e Beatriz Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Ângela Gurgel, Marlene Mindello e Patrícia Siaudzionis Foto: LC Moreira

Legenda: Anya Ribeiro e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Rosângela Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Cláudia e Alessandra Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Victor Frota e Astride Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marilena Campos, Ana Luiza Costa Lima e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Rita de Cássia e Edênia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Rosário e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Marilena Campos e Eliane Davi Foto: LC Moreira

Legenda: Erilene Barbosa, Ângela Gurgel e Marilena Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera e Ana Sofia Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera, Ana Sofia Hissa, Lygia Laprovitera e Izabel Rosário Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Sá, Irene Coelho, Ângela Gurgel, Ivalda Andrade e Augusta Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Ramalho, Conceição, Marlene e Paulo Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Eunina Pinto, Erilene Barbosa, Ângela Gurgel, Marilena Campos e Eliane Davi Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Dias, Igor, Suzana, Anya e Sofia Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lurdes Mindello, Humberto Ramalho, Conceição e Paulo Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Teresa, Evelúcia Melo e Conceição Feijó Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Francisco, Paulo e Regina Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Victor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Altina Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Ângela Gurgel e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Anya Ribeiro e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Araci Pontes e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Célia Cirino e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Conceição e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Conceição Silva e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Altina Gondim e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Graça Dias Branco e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Olga Machado e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Barbosa, Rosângela Ribeiro e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Mindello e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: CIC 160 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Siaudsionis, Ângela Gurgel e Felipe Siaudzonis Foto: LC Moreira

Legenda: CIC 160 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Vieira, Anya e Igor Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: CIC 160 Anos Foto: LC Moreira

Legenda: Família Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Marinho e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Cirino, Caetana Dummar e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marilena Campos e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Mindaua, Altina Gondim e Maia Junior Foto: LC Moreira