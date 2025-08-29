CAPTEI: Colégio da Imaculada Conceição Celebra 160 Anos com Comemoração

Legenda:
Aniversário de 160 Anos do Colégio Imaculada Conceição
Na tarde de quarta-feira, 27, o Colégio da Imaculada Conceição comemorou seus 160 anos em uma cerimônia organizada pela Associação dos Ex-alunos – AECIC, sob a presidência de Marlene Mindêllo.
Legenda:
Marlene Mindello
O evento, realizado na Capela do Pequeno Grande, iniciou com um acolhimento caloroso e a apresentação do Coral Vozes de Outono, regido por Célia Cortez.
Legenda:
Coral Vozes de Outono
Durante a celebração, foram homenageadas dez ex-alunas com a Medalha Milagrosa: Ângela Gurgel Holanda Rosário Dias, Anya Ribeiro de Carvalho, Célia Maria Félix Cirino, Conceição de Maria Mindêlo Ramalho Leite, Eveline Barbosa Silva Carvalho, Maria Altina Gondim Rocha, Maria Araci de Andrade Pontes, Maria das Graças Dias Branco, Olga Vale Oliveira Machado e Rosângela de Albuquerque Ribeiro.
Legenda:
Olga Barbosa ao lado de Araci Pontes, Conceição Mindello, Célia Cirino, Anya Ribeiro e Ângela Gurgel
Legenda:
Marlene Mindello ao lado de Rosangela Ribeiro, Olga Machado, Graça Dias Branco, Araci Pontes e Altina Gondim
A cerimônia foi encerrada com uma bênção sacerdotal e um coquetel, proporcionando um momento de confraternização entre as gerações de alunas do colégio.
Legenda:
Frei Alexandre Veloso
Legenda:
Fernanda Laprovitera, Elizabeth Daer, Cibele e Ana Sofia Hissa e Lygia Laprovitera
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Paulo e Marlene Mindello
Legenda:
Ângela e Jeritza Gurgel
Legenda:
Célia Cirino e Marlene Mindello
Legenda:
Ângela Gurgel e Marlene Mindello
Legenda:
Graça Dias Branco e Gisela Vieira
Legenda:
Altina Gondim
Legenda:
Ana Sofia, Maria Altina e Ruth Gondim
Legenda:
Ana Luiza e Excelsa Costa Lima
Legenda:
Alessandra Aragão e Fernanda Laprovitera
Legenda:
Edênia Brandão, Rosângela Ribeiro, Marlene Mindello, Graça Dias Branco e Ana Sampaio
Legenda:
Ângela Gurgel e Silvinha Carneiro
Legenda:
Célia Cortez e Eunina Pinto
Legenda:
Conceição Silva Carvalho
Legenda:
Anya Ribeiro e Beatriz Otoch
Legenda:
Edênia Brandão, Ângela Gurgel, Marlene Mindello e Patrícia Siaudzionis
Legenda:
Anya Ribeiro e Marlene Mindello
Legenda:
Rosângela Ribeiro
Legenda:
Regina Cláudia e Alessandra Aragão
Legenda:
Viviane e Victor Frota e Astride Pontes
Legenda:
Marilena Campos, Ana Luiza Costa Lima e Marlene Mindello
Legenda:
Irmã Rita de Cássia e Edênia Brandão
Legenda:
Izabel Rosário e Ângela Gurgel
Legenda:
Jeritza Gurgel, Marilena Campos e Eliane Davi
Legenda:
Erilene Barbosa, Ângela Gurgel e Marilena Campos
Legenda:
Fernanda Laprovitera e Ana Sofia Hissa
Legenda:
Fernanda Laprovitera, Ana Sofia Hissa, Lygia Laprovitera e Izabel Rosário
Legenda:
Graça Sá, Irene Coelho, Ângela Gurgel, Ivalda Andrade e Augusta Dias Branco
Legenda:
Humberto Ramalho, Conceição, Marlene e Paulo Mindello
Legenda:
Eunina Pinto, Erilene Barbosa, Ângela Gurgel, Marilena Campos e Eliane Davi
Legenda:
Luiz Dias, Igor, Suzana, Anya e Sofia Ribeiro
Legenda:
Lurdes Mindello, Humberto Ramalho, Conceição e Paulo Mindello
Legenda:
Marta Teresa, Evelúcia Melo e Conceição Feijó
Legenda:
Zé Francisco, Paulo e Regina Mindello
Legenda:
Viviane e Victor Frota
Legenda:
Norma Zélia
Legenda:
Altina Gondim
Legenda:
Olga Barbosa, Ângela Gurgel e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Anya Ribeiro e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Araci Pontes e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Célia Cirino e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Conceição e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Conceição Silva e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Altina Gondim e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Graça Dias Branco e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Olga Machado e Marlene Mindello
Legenda:
Olga Barbosa, Rosângela Ribeiro e Marlene Mindello
Legenda:
Regina Mindello e Ângela Gurgel
Legenda:
CIC 160 Anos
Legenda:
Patrícia Siaudsionis, Ângela Gurgel e Felipe Siaudzonis
Legenda:
CIC 160 Anos
Legenda:
Marina Vieira, Anya e Igor Ribeiro
Legenda:
Marlene Mindello e Jeritza Gurgel
Legenda:
CIC 160 Anos
Legenda:
Família Mindello
Legenda:
Denise Marinho e Ângela Gurgel
Legenda:
Célia Cirino, Caetana Dummar e Ângela Gurgel
Legenda:
Marilena Campos e Ângela Gurgel
Legenda:
Maria Mindaua, Altina Gondim e Maia Junior
Legenda:
Família Mindello
