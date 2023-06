Vasco x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Goiás entram em campo nesta quinta-feira (22), às 20h de Brasília, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vasco ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela de classificação. O time soma seis pontos em dez rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, jogando fora de casa.

Já o Goiás está na 17ª posição da Série A. A equipe soma oito pontos em dez rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Fluminense, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Figueiredo, Miranda, Zé Gabriel, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Marlon Gomes e Andrey Santos; Alex Teixeira e Rayan. Técnico: Mauricio Barbieri.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Alesson (Vinícius) e Matheus Peixoto. Técnico: Armando Evangelista.

VASCO X GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)