Rogério Ceni avalia jogo contra o Ceará e pontua baixas do Bahia

Próximo adversário do Ceará, o Bahia perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em casa, nesta segunda-feira (16), pela 24ª rodada da Série A. Na coletiva, o treinador Rogério Ceni foi questionado sobre a mudança de formação tática para enfrentar o Vovô, mas ressaltou que já tem o time ideal.

“Não quero jogar mal, quero jogar bem e tentar vencer como vínhamos fazendo. O melhor sistema é esse para o que temos no elenco, esse sistema nos deu dois títulos e coloca o Bahia numa posição relevante no Brasileiro, com superioridade sobre um time que não é um time qualquer (o Cruzeiro)”. Rogério Ceni Técnico do Bahia

Em campo, a escalação tricolor iniciou com: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Sanabria no 4-3-3. Na coletiva, Ceni pontuou que as ausências de Erick Pulga e Ademir, lesionados, impactam na equipe.

“Não é que faltam jogadores, infelizmente perdemos os dois pontas titulares por um bom período, inclusive com uma nova lesão do Pulga. Espero que em breve o Ademir esteja com a gente, o Pulga no mês que vem. Lucho também faz falta. Tivemos a estreia do Sanabria, coisa mais positiva no dia, mas na reta final tivemos que improvisar o Michel (Araújo), que ganha a jogada no lance do gol”. Rogério Ceni Técnico do Bahia

Foco no Ceará

Ceni também destacou que a semana de treino será importante para o jogo com o Ceará. Com mais intervalo sem entrar em campo, o Bahia pode gerar uma partida mais intensa e com mais vigor físico.

‘Quando se tem um intervalo de cinco dias para um jogo, com time mais descansado, tende a ter mais velocidade, entrega física. Espero que a gente consiga jogar bem (contra o Ceará), produzir e fazer gols para não dar possibilidade para o adversário virar o jogo”. Rogério Ceni Técnico do Bahia

Os times se enfrentam no próximo sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão. Na tabela, o tricolor baiano está em 5º, com 36 pontos, enquanto o Vovô é o 11º, com 27.