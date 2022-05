River Plate deve usar força máxima contra Fortaleza para avançar na Libertadores; veja provável time

O River Plate pode utilizar força máxima contra o Fortaleza na quinta-feira (5), na Arena Castelão, às 19h, pelo Grupo F da Taça Libertadores. Segundo o jornal argentino Diario Olé, a possibilidade é avaliada pela comissão técnica por conta da chance de se garantir nas oitavas de final de modo antecipado.

Líder da chave com 100% e nove pontos, a equipe de Marcelo Gallardo não terá mais chance de ser ultrapassada pelo Leão, em caso de vitória. Isso porque a equipe cearense tem apenas três na tabela. O 2º colocado é o Colo-Colo-CHI, com seis, enquanto o Alianza Lima-PER perdeu os três confrontos.

Últimos jogos do River Plate

13.04 - River Plate 2x0 Fortaleza | Libertadores

17.04 - Banfield 1x2 River Plate | Campeonato Argentino

20.04 - Talleres 1x0 River Plate | Campeonato Argentino

24.04 - River Plate 1x1 Atlético Tucumán | Campeonato Argentino

27.04 - Colo-Colo 1x2 River Plate | Libertadores

30.04 - Sarmiento 0x7 River Plate | Campeonato Argentino

No último sábado (30), por exemplo, o time utilizou uma formação mista pelo Campeonato Argentino e aplicou 7 a 0 no Sarmiento. Assim, se manteve na vice-liderança da competição, atrás do Racing.

Por isso, com os dias de descanso até a partida no Brasil, o River Plate deve atuar com os destaques em campo para se garantir no torneio da Conmebol e iniciar o foco nos demais jogos do calendário.

Uma provável escalação da equipe é: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez e Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón e Enzo Fernández; Barco, Matías Suárez e Julián Álvarez.