Técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo morre aos 69 anos

O técnico argentino Miguel Ángel Russo, comandante do Boca Juniors, faleceu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de próstata. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín. O treinador estava afastado das atividades do clube e recebia cuidados médicos em casa, onde estava internado.

Russo fez história no comando do Boca Juniors, especialmente em 2007, quando liderou o clube à conquista de sua última Copa Libertadores. Ao longo da carreira, teve três passagens pelo clube xeneize — a primeira em 2007, a segunda entre 2020 e 2021, período em que conquistou o Campeonato Argentino (2020/21) e a Copa da Liga Profissional (2020), e a mais recente, iniciada em maio deste ano.

Além do Boca, Russo dirigiu outros sete clubes do futebol argentino: Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Racing, Colón e San Lorenzo. Também teve experiência internacional, com passagens por Millonarios, da Colômbia, onde foi campeão, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Em 2017, Russo havia superado um câncer de próstata. No entanto, em setembro deste ano, voltou a ser internado por conta de uma infecção urinária, o que agravou seu estado de saúde nas últimas semanas.

Na segunda-feira (6), o Boca Juniors divulgou um boletim informando que o treinador estava hospitalizado em casa e sob cuidados constantes:

“O Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo está atualmente hospitalizado em casa com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes de sua equipe médica e da equipe médica do Clube. Acompanhamos Miguel e sua família neste momento”, dizia a nota oficial.

No último domingo (5), após a vitória por 5 a 0 sobre o Newell’s Old Boys, o elenco do Boca dedicou a vitória ao técnico. O capitão Leandro Paredes, campeão mundial com a seleção argentina, falou em nome do grupo:

“Dedicamos a vitória a Russo. Ele é o cabeça do nosso grupo e está passando por um momento difícil. Mandamos muita força a ele.”

Claudio Úbeda, auxiliar técnico de Russo, também se manifestou após a partida e ressaltou a proximidade com o treinador, mesmo à distância:

“Queremos dedicar o triunfo a Miguel, que certamente esteve nos assistindo pela TV. Estivemos em contato permanente durante toda a semana, e ele acompanhou todas as decisões. O amamos muito e desejamos o melhor.”