Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo: Acompanhe AO VIVO em Tempo Real

Pela segunda vaga na final da Copa do Mundo de 2026, Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
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Partida decide finalista da Copa do Mundo para enfrentar a Espanha
Pela segunda vaga na final da Copa do Mundo de 2026, Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Há 2 horas
Alexandre Mota e Fernanda Alves
Há 2 horas