Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo: Acompanhe AO VIVO em Tempo Real

Partida decide finalista da Copa do Mundo para enfrentar a Espanha

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 15:49 (Atualizado às 16:17)
capa da noticia
Legenda: Inglaterra e Argentina fazem uma semifinal de Copa muito tensa
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Pela segunda vaga na final da Copa do Mundo de 2026, Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Acompanhe em Tempo Real

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Renzo López se apresenta no Ceará e revela características em campo
Jogada

Renzo López se apresenta no Ceará e revela características em campo

Novo atacante alvinegro pode estrear contra o América-MG e aposta na força física para conquistar espaço

Liuê Góis

Há 45 minutos

Imagem da notícia Sem marcar há 4 jogos na Série B, Ceará regulariza atacante Renzo López, que pode estrear na sexta
Jogada

Sem marcar há 4 jogos na Série B, Ceará regulariza atacante Renzo López, que pode estrear na sexta

Centroavante é a esperança de gols do Ceará na Série B

Vladimir Marques

Há 1 hora

Imagem da notícia Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo: Acompanhe AO VIVO em Tempo Real
Jogada

Inglaterra x Argentina pela Copa do Mundo: Acompanhe AO VIVO em Tempo Real

Partida decide finalista da Copa do Mundo para enfrentar a Espanha

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará tem conversas com o volante Walisson, do Coritiba
Jogada

Ceará tem conversas com o volante Walisson, do Coritiba

A intenção é contar com o atleta por empréstimo

Brenno Rebouças

Há 1 hora

Imagem da notícia Chefe de arbitragem no Ceará é investigado por assédio e estupro após denúncia de 4 árbitras de futebol
Jogada

Chefe de arbitragem no Ceará é investigado por assédio e estupro após denúncia de 4 árbitras de futebol

Polícia Civil iniciou a investigação após denúncias de quatro árbitras do quadro cearense à Delegacia da Mulher e à Federação Cearense de Futebol

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol
Jogada

Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol

Na atual temporada, o atleta soma 20 jogos e três gols marcados

Alexandre Mota e Fernanda Alves

Há 2 horas