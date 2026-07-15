Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (15) tem como principal atração a primeira semifinal da Copa do Mundo 2026, entre Inglaterra e Argentina. O dia também conta com partidas da MLS Next Pro e da NWSL Feminina. O Diário do Nordeste lista os confrontos, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

COPA DO MUNDO (SEMIFINAL)

16h | Inglaterra x Argentina | Globo, SBT, Sportv, CazéTV, ge tv e N Sports

MLS NEXT PRO

20h | New England II x Columbus Crew II | OneFootball

NWSL FEMININA

21h | NJ/NY Gotham FC (F) x Washington Spirit (F) | ESPN 4