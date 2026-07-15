Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 08:51 (Atualizado às 08:56)
capa da noticia
Legenda: Bellingham comemorando gol da Inglaterra contra o México
Foto: Alfredo Estrella / AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (15) tem como principal atração a primeira semifinal da Copa do Mundo 2026, entre Inglaterra e Argentina. O dia também conta com partidas da MLS Next Pro e da NWSL Feminina. O Diário do Nordeste lista os confrontos, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

COPA DO MUNDO (SEMIFINAL)

16h | Inglaterra x Argentina | Globo, SBT, Sportv, CazéTV, ge tv e N Sports

MLS NEXT PRO

20h | New England II x Columbus Crew II | OneFootball

NWSL FEMININA

21h | NJ/NY Gotham FC (F) x Washington Spirit (F) | ESPN 4

Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final
Jogada

Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final

Pelas campanhas na primeira fase e no mata-mata, os dois representantes cearenses terão a vantagem de decidir a classificação diante de seus torcedores

Liuê Góis

Há 49 minutos

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações
Jogada

Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, por um lugar na decisão do Mundial

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Clube japonês quer empréstimo de Luan Freitas, do Fortaleza
Jogada

Clube japonês quer empréstimo de Luan Freitas, do Fortaleza

Transação pode envolver pagamento de compensação financeira e obrigação de compra

Brenno Rebouças

Imagem da notícia CBF traça planejamento para Seleção Brasileira Feminina para 2027; Veja cronograma
Jogada

CBF traça planejamento para Seleção Brasileira Feminina para 2027; Veja cronograma

Brasil será sede da Copa do Mundo em 2027, com Fortaleza recebendo jogos do mundial

Redação

Imagem da notícia CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais
Jogada

CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais

Seleção será comandada por Carlo Ancelotti na Copa América e Eliminatórias

Vladimir Marques