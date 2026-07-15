Sem marcar há 4 jogos na Série B, Ceará regulariza atacante Renzo López, que pode estrear na sexta

Centroavante é a esperança de gols do Ceará na Série B

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 16:00 (Atualizado às 16:10)
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Legenda: Renzo é o novo reforço do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC
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O Ceará regularizou o atacante uruguaio Renzo López, recém contratado, vindo do Vitória/BA. Com contrato em definitivo, o atacante de 32 anos teve seu nome publicado no BID da CBF e pode estrear pelo Vovô nesta sexta-feira (17), em jogo diante do América-MG, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 18ª rodada da Série B.

Renzo foi regularizado e pode estrear pelo Ceará
Legenda: Renzo foi regularizado e pode estrear pelo Ceará
Foto: Reprodução / CBF

O atacante é principal esperança de gols do Ceará na Série B. O Vovô não marca gols há 4 jogos na competição e está na zona de rebaixamento, em 17º com 18 pontos.

O Vovô passou em branco contra Botafogo-SP (0x1 no PV), Juventude (2x0 no Alfredo Jaconi), Goiás (2x0 na Serrinha) e Athltic (0x0 no PV).

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