Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Pela segunda vaga na final da Copa do Mundo de 2026, Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O confronto coloca frente a frente seleções que protagonizam uma das maiores rivalidades da história do futebol, marcada também pela Guerra das Malvinas. Em Copas do Mundo, ingleses e argentinos já se enfrentaram cinco vezes. A Inglaterra venceu três partidas, a Argentina levou a melhor em uma, e houve um empate. Os duelos aconteceram nas edições de 1962, 1966, 1986, 1998 e 2002.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.

Palpites

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Como chega a Inglaterra?

Sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a Inglaterra busca voltar à final da Copa do Mundo e manter vivo o sonho do bicampeonato. Além da conquista da seleção, o treinador pode alcançar um feito inédito: tornar-se o primeiro técnico estrangeiro a conquistar o Mundial por uma seleção de outro país.

No setor ofensivo, Harry Kane segue como a principal referência. O atacante é a esperança inglesa para superar a defesa argentina. Jude Bellingham também vive grande momento na competição, é apontado como um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador da Copa e marcou os dois gols da vitória sobre a Noruega nas quartas de final.

Como chega a Argentina?

Atual campeã mundial, a Argentina precisou superar dificuldades para chegar à semifinal. A equipe comandada por Lionel Scaloni avançou após duas prorrogações, eliminando Cabo Verde e Suíça, além de garantir a classificação diante do Egito com um gol nos minutos finais.

O desgaste físico é um dos pontos de atenção para os argentinos, que contam com um elenco experiente. Ainda assim, Lionel Messi segue sendo o principal nome da equipe. Aos 39 anos, o camisa 10 faz uma Copa de alto nível, lidera tecnicamente a seleção e vive boa fase na artilharia do torneio.

Prováveis escalações

Inglaterra

Pickford; Konsa (Spencer), Stones, Guéhi e O’Reilly; Rice, Elliott Anderson e Bellingham; Saka (Madueke), Anthony Gordon e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Ficha técnica

Inglaterra x Argentina

Competição: Copa do Mundo

Fase: Semifinal

Data: 15 de julho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Estádio: Mercedes-Benz Stadium

Local: Atlanta, Estados Unidos

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (Estados Unidos)