Renzo López se apresenta no Ceará e revela características em campo

Novo atacante alvinegro pode estrear contra o América-MG e aposta na força física para conquistar espaço

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 16:32 (Atualizado às 16:45)
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Legenda: Renzo López vestira a camisa 7 do Vovô
Foto: Felipe Santos/Ceará SC
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O Ceará apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (15), o centroavante Renzo López. Regularizado, o uruguaio já está apto para fazer sua estreia e pode ser opção do técnico Daniel Paulista para o confronto contra o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 1,92 m de altura, Lopéz chega para reforçar o setor ofensivo do Alvinegro. Pelo Vitória, seu ex-clube, marcou dois gols em 30 partidas. Os momentos de maior destaque da carreira foram pelo Central Córdoba, da Argentina, em 2022, e pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita, em 2025.

Durante a apresentação, o atacante definiu o próprio estilo de jogo e ressaltou que, apesar da presença física, também gosta de participar da construção das jogadas.

“Eu sou um centroavante mais de área. Sou um centroavante de referência, que pode ajudar o time nos cruzamentos, mas também gosto muito de jogar com os pés, fazer o facão. E sou um cara que, quando as coisas não acontecem, gosta de trabalhar e brigar.”

Renzo disputará posição com Wendel Silva, Lucca e o jovem Gabriel Amaral. A combinação entre força física e boa estatura oferece ao comandante alvinegro mais uma alternativa para o ataque, principalmente em jogadas aéreas e de referência na área.

Fora de campo, o uruguaio revelou ter uma forte ligação com o Brasil. Casado com uma gaúcha e apreciador de chimarrão, ele afirmou que a presença de jogadores estrangeiros no elenco facilita o processo de adaptação.

“O Mugni já tem muito tempo aqui no Brasil, conhece muito bem o futebol brasileiro e conhece muito bem o Ceará. Para os gringos que chegam, ter um cara como ele no vestiário é muito importante.”

Sem a camisa 9 disponível, o atacante optou por vestir o número 7. A escolha, segundo ele, foi inspirada em um dos maiores centroavantes do futebol sul-americano.

“Na verdade, eu estava mais adaptado a jogar com outro número, mas quando cheguei já estava tudo ocupado. Falaram que a camisa 7 estava disponível e lembrei do Luis Suárez, que no Liverpool estourou a bola. Então falei: ‘Bora colocar a camisa do Suárez para ver se dá certo.’”

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