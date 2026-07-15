Ceará tem conversas com o volante Walisson, do Coritiba

Em movimentação no mercado da bola, o Ceará tem conversas com o volante Walisson, que está no Coritiba. A intenção é ter o atleta por empréstimo do Coxa Branca. A condição de reserva na equipe paranaense pode facilitar a negociação.

Ele tem 28 anos e pode atuar como primeiro e segundo volante. A diretoria do Ceará considera o setor uma prioridade, após as saídas de Dieguinho e Lucas Lima, e com a ausência de Zanocelo pelo menos até o final de setembro.

Walisson foi um dos destaques do Coritiba na campanha de acesso à Série A em 2025, e por isso foi comprado do Athletic. Este ano na Série A, no entanto, fez apenas 4 partidas como titular, apesar de ter participado de 12 das 18 partidas que o clube fez na competição. Ainda não tem gols ou assistências na atual temporada.

O contrato do volante com o Coxa vai até o fim de dezembro de 2028, portanto, se a negociação se concretizar, será por empréstimo. As conversas estão em andamento.

Walisson está na mira do Ceará há algum tempo. O departamento de análise de mercado do clube já tinha o nome dele na lista de possíveis contratações para janelas anteriores.

Na janela de transferências que está em vigor, o Ceará já anunciou quatro reforços: o lateral-direito Bryan Borges, o lateral-esquerdo Sávio, o meia Lucas Mugni e o atacante Renzo Lopes.

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Zagueiro em pauta

Outro jogador que pertence ao Coritiba e tem negociação com o Vovô é o zagueiro Thalisson. A informação inicial é do repórter Déo Luís, confirmada pelo Diário do Nordeste.

O atleta está emprestado ao Remo, mas sem espaço no clube paraense. Em 2026, disputou apenas 6 partidas pelo Leão Azul. Cria da base do Coxa, Thalisson, que tem 24 anos, tem vínculo com os paranaenses até o final de 2027. Para que seja emprestado ao Ceará, o Remo precisa devolver o atleta ao clube de origem.