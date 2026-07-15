Últimas notícias do Ceará: reforços chegando, quantidade de contratações e desfalques

Mais reforços chegam no Ceará nesta quarta-feira (15). O volante Pavani já desembarcou na capital cearense e agora inicia a sua trajetória no Vozão. Já o atacante Nico Ferreira chega no clube nesta quarta para se juntar ao grupo alvinegro. Confira também a quantidade e as posições que o Vozão ainda quer contratar, além de informações sobre a preparação para enfrentar o América-MG.

O Jogada do Vozão é um vídeo diário no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Club, o Alvinegro de Porangabuçu. Um espaço para o torcedor alvinegro ficar diariamente bem informado e por dentro dos bastidores de Porangabuçu. Acompanhe no YouTube.