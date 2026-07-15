Últimas notícias do Ceará: reforços chegando, quantidade de contratações e desfalques

Jogada do Vozão desta quarta-feira (15) repercute o desembarque de reforços, quantidade de contratações e mais informações

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 13:28 (Atualizado às 13:30)
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Mais reforços chegam no Ceará nesta quarta-feira (15). O volante Pavani já desembarcou na capital cearense e agora inicia a sua trajetória no Vozão. Já o atacante Nico Ferreira chega no clube nesta quarta para se juntar ao grupo alvinegro. Confira também a quantidade e as posições que o Vozão ainda quer contratar, além de informações sobre a preparação para enfrentar o América-MG.

O Jogada do Vozão é um vídeo diário no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Club, o Alvinegro de Porangabuçu. Um espaço para o torcedor alvinegro ficar diariamente bem informado e por dentro dos bastidores de Porangabuçu. Acompanhe no YouTube.

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