Grêmio x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e América-MG entram em campo nesta quinta-feira (22), às 19h de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio ocupa atualmente a sétima colocação na tabela de classificação. O time soma 17 pontos em dez rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Flamengo, jogando fora de casa.

Já o América-MG está na 18ª posição da Série A. A equipe soma oito pontos em dez rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

América-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Juninho; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

GRÊMIO X AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)