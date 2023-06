Após a derrota do Brasil para Senegal por 4 a 2 em amistoso realizado na última terça-feira, (20), Galvão Bueno soltou o verbo nas redes sociais. O ex-narrador demonstrou insatisfação com a seleção brasileira e ainda aproveitou a oportunidade para criticar a espera da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por Carlo Ancelotti.

Legenda: Galvão critica espera por Ancelotti e lamenta derrota do Brasil em amistoso: 'Não mostrou nada' Foto: Reprodução/Instagram Galvão Bueno

"Perder faz parte do jogo! Mas tomar de 4 de Senegal, não!! Em 3 jogos, essa seleção tomou 7 gols!! E não mostrou nada!! E a CBF quer passar mais um ano esperando por Ancelotti!! Pode isso, Arnaldo??? #senegal4brasil2", escreveu Galvão Bueno em suas redes sociais.

ESPERA POR ANCELOTTI

A luta incansável da CBF para levar Carlo Ancelotti ao comando técnico da seleção brasileira tem incomodado diversas pessoas. Inclusive, Galvão Bueno. Essa demora toda acontece porque o técnico, acertado verbalmente com o Brasil, atualmente no Real Madrid, tem contrato com o clube madrilenho até 2024 e só poderia assumir o comando da Seleção quando seu contrato com o Real Madrid terminar. Ou seja, apenas no segundo semestre de 2024.

Vale lembrar que inicialmente Carlo Ancelotti teria recusado a seleção brasileira alegando que sua prioridade era terminar seu contrato no Real Madrid, porém, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, seguiu insistentemente, atrás do treinador italiano, descartando qualquer outra possibilidade de treinador.

Caso Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira, esta será a quarta vez na história, que o Brasil vai ser comandado po um técnico estrangeiro. Já que Ramón Platero, Joreca e Filpo Nuñez já passaram por lá.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto