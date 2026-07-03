2ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding começa na Praia do Futuro com R$ 12 mil em premiação

A etapa é considerada importante para a definição do ranking estadual

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 16:13 (Atualizado às 16:16)
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Legenda: No Profissional Masculino, Victor Batista chega embalado pela vitória na etapa de abertura e tenta conquistar o segundo triunfo consecutivo para ampliar a vantagem na liderança do ranking.
Foto: Fotografo Victor Santiago
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A Praia do Futuro recebe, entre esta quinta-feira (3) e domingo (5), a segunda etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding 2026. A competição acontece na Barraca P5 Kite House e reúne os principais nomes da modalidade no estado, com premiação total de R$ 12 mil.

Integrado à programação dos 300 anos de Fortaleza, o evento promete disputas de alto nível em um dos principais picos do bodyboarding cearense. A expectativa é de boas condições de mar, com ondas consistentes que devem favorecer manobras aéreas e tubos ao longo do fim de semana.

Rebecca Fontenele lidera favoritismo no feminino

Na categoria Profissional Feminino, a ausência da campeã da primeira etapa, Luna Hardman, e da experiente Neymara Carvalho deixa a disputa ainda mais aberta.

Vice-campeã da etapa de abertura, em Taibinha, Rebecca Fontenele desponta como principal candidata ao título. Competindo em casa, a atleta aposta no conhecimento das ondas da Praia do Futuro para buscar a primeira vitória no circuito estadual nesta temporada.

Outra concorrente forte é Patrícia Helena, quarta colocada na primeira etapa e em busca de um lugar no pódio para subir na classificação geral.

Victor Batista tenta ampliar vantagem entre os homens

No Profissional Masculino, Victor Batista chega embalado pela vitória na etapa de abertura e tenta conquistar o segundo triunfo consecutivo para ampliar a vantagem na liderança do ranking.

José Augusto, vice-campeão na primeira etapa, aparece como um dos principais adversários na briga pelo título. Quem também promete entrar na disputa é Roberto Bruno, pentacampeão brasileiro e eneacampeão cearense, um dos atletas mais experientes do circuito.

Treze categorias em disputa

Além das categorias profissionais, a competição contará com 13 categorias, reunindo atletas de diferentes idades. Entre os destaques estão a Sub-14 Feminino, liderada por Roberta Góes, e a 50+ Masculino, na qual Alex Pé de Frango busca manter a invencibilidade na temporada.

A etapa é considerada importante para a definição do ranking estadual e pode influenciar diretamente a corrida pelos títulos do Circuito Cearense de Bodyboarding 2026.

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