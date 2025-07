Fortaleza regulariza Adam Bareiro, Vinicius Silvestre e Weverson, que podem estrear contra o Bahia

O Fortaleza pode contar com 3 novidades para a partida diante do Bahia, no sábado (19), no Castelão pela Série A. O atacante Adam Bareiro, o lateral-esquerdo Weverson, e o goleiro Vinicius Silvestre foram regularizados e podem estrear pelo clube.

Todos tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF e estão aptos a jogar caso o novo técnico, Renato Paiva, queira.

Vinicius tem chances de ser titular após as lesões e cirurgias de João Ricardo e Brenno. Sem os dois goleiros, o Leão tinha Magrão e Salvador como opções. Já Bareiro, disputa posição com Lucero e Deyverson. Wanderson disputa posição com Diogo Barbosa e Bruno Pacheco.