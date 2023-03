Flamengo vence Vasco e avança para final do Campeonato Carioca

O Flamengo confirmou a vaga para a decisão do Campeonato Carioca pela quinta vez consecutiva neste domingo (19). No Maracanã, derrotou o Vasco por 3 a 1, e se garantiu na final, onde enfrenta o Fluminense, que eliminou o Volta Redonda.

Vale ressaltar que, no jogo de ida, o Rubro-Negro já havia vencido o rival por 3 a 2. Deste modo, segue em busca do 38º título estadual. Após conquistar o tricampeonato em 2019, 2020 e 2021, perdeu para o Tricolor das Laranjeiras no ano passado.

O jogo

O técnico Vítor Pereira resolveu escalar o Flamengo com três zagueiros, mas a tática demorou a dar resultado. O time rubro-negro encontrou dificuldade para se ajustar no começo da partida e contou com grande defesa do goleiro Santos em arremate de Puma Rodríguez, para segurar o 0 a 0 no placar. No entanto, o trio deu mais liberdade para os alas rubro-negros.

Com tanto poder de ataque, o Flamengo foi se adaptando e abriu o placar logo na primeira oportunidade. Aos 15, Ayrton Lucas avançou pela esquerda, mas foi desarmado por Capasso. Pedro pegou a sobra e contou com um desvio para marcar: 1x0.

O Vasco, no entanto, encontrou forças, onde não parecia ter, para empatar aos 28 minutos. Lucas Piton cobrou escanteio na cabeça de Capasso, que levou a melhor sobre Pedro e David Luiz, e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o Vasco voltou com mais ambição e ficou muito perto de virar a partida. Do outro lado, Vítor Pereira decidiu abrir mão do esquema com três zagueiros e fez alterações polêmica ao tirar Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Os reservas deram resultado: Capasso derrubou Matheus França dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Pedro foi para a cobrança e fez o segundo do Flamengo. Matheus França ainda teve chance de fazer o terceiro, mas isolou, após bela trama de contra-ataque.

Nos minutos finais, o Vasco tentou ir para cima e acabou sendo castigado. Aos 46 minutos, em cobrança rápida de falta de Pedro, Ayrton Lucas disparou em velocidade, deu um toque por cima de Léo Jardim para fazer 3 a 1 e confirmar a vaga do Flamengo.

Escalações

Vasco | Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Nenê), Andrey Santos e Jair (Barros); Gabriel Pec (Erick Marcus), Alex Teixeira (Orellano) e Pedro Raul (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo | Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (Varela) e David Luiz; Everton Cebolinha (Vidal), Gerson (Léo Pereira), Thiago Maia, Arrascaeta (Matheus França) e Ayrton Lucas; Gabigol (Everton Ribeiro) e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Vasco 1x3 Flamengo | Ficha técnica

Competição: Campeonato Carioca - jogo de volta da semifinal

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data e horário: 19 de março, às 16h.

Gols: Pedro, aos 15, e Capasso, aos 28 minutos do primeiro tempo. Pedro (pênalti), aos 36, e Ayrton Lucas, aos 46 do segundo.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Cartões amarelos: Alex Teixeira, Gabriel Pec e Jair (Vasco); David Luiz, Gerson, Fabrício Bruno e Varela (Flamengo).

Renda: R$ 2.895.400,00.

Público: 45.935 pagantes.